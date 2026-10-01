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Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый

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Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 1
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 2
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 3
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 4
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 5
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 6
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 7
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 8
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 9
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 10
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 11
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 12
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 13
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 14
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 15
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 16
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 17
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 18
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 19
Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
фиолетовый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 14
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 15
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 16
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 17
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 18
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 19
  • Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620591
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
фиолетовый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
II класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника, съемный резервуар для пыли
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
6.1

Описание товара Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый

Пылесос StarWind SCV3450 изготовлен брендом STARWIND. Классический пылесос предназначен для уборки поверхностей от пыли и мусора, устройство собирает не только крупные частицы, но и мелкую пыль. Такая техника способна обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Модель с мощностью всасывания от 400 до 500 ватт обеспечивают глубокую очистку мягкой мебели, а также эффективно удаляют грязь и пыль с ковровых покрытий. Оптимальный вариант для уборки домов с большой площадью и ковролином. Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Насадка для мягкой мебели в комплекте разработана специально для тщательной очистки мягких поверхностей, которые требуют особо бережного ухода. Мягко очищает от пыли, ниток, волос и шерсти животных. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 3 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV3450 2500Вт фиолетовый/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
фиолетовый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
II класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника, съемный резервуар для пыли
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Развернуть
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос StarWind SCV3450 изготовлен брендом STARWIND. Классический пылесос предназначен для уборки поверхностей от пыли и мусора, устройство собирает не только крупные частицы, но и мелкую пыль. Такая техника способна обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Модель с мощностью всасывания от 400 до 500 ватт обеспечивают глубокую очистку мягкой мебели, а также эффективно удаляют грязь и пыль с ковровых покрытий. Оптимальный вариант для уборки домов с большой площадью и ковролином. Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Насадка для мягкой мебели в комплекте разработана специально для тщательной очистки мягких поверхностей, которые требуют особо бережного ухода. Мягко очищает от пыли, ниток, волос и шерсти животных. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 3 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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