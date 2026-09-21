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Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный

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Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 1
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 2
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 3
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 4
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 5
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 6
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 7
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 8
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 9
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 10
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 11
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 12
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 13
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 14
Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадки для пола и ковров, щелевая
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
80
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 4
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 5
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 6
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 7
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 8
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 9
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 10
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 11
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 12
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 13
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 14
  • Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713895
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадки для пола и ковров, щелевая
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
600
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
49х33х31
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный

Пылесос BOSCH BGLS2BA2 — идеальное решение для современных хозяек, стремящихся к чистоте и уюту в своем доме. С мощностью в 600 Вт и пылесборником на 3.5 литра, он легко справляется с любыми загрязнениями, обеспечивая безупречную чистоту в каждом уголке вашего жилища. Уникальные особенности: Телескопическая труба позволяет регулировать длину в зависимости от ваших потребностей и роста, что делает уборку максимально комфортной и эффективной. Регулировка мощности на корпусе обеспечивает возможность адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности — от ковров до твердых полов. Автоматическое сматывание шнура — забудьте о запутанных проводах! С помощью одного нажатия кнопки, шнур аккуратно убирается в корпус, экономя ваше время и усилия. Фильтр тонкой очистки EPA E12 гарантирует, что даже самые мелкие частицы пыли останутся в пылесборнике, создавая в вашем доме здоровую атмосферу. С радиусом действия в 8 метров и длиной сетевого шнура в 5 метров, BOSCH BGLS2BA2 обеспечивает отличную мобильность и свободу перемещения. Вы сможете легко и быстро убрать любую комнату, не меняя розетки. А уровень шума в 80 дБ — это разумный компромисс между мощностью и комфортом.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
Насадки для пола и ковров, щелевая
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Германия
Описание
Пылесос BOSCH BGLS2BA2 — идеальное решение для современных хозяек, стремящихся к чистоте и уюту в своем доме. С мощностью в 600 Вт и пылесборником на 3.5 литра, он легко справляется с любыми загрязнениями, обеспечивая безупречную чистоту в каждом уголке вашего жилища. Уникальные особенности: Телескопическая труба позволяет регулировать длину в зависимости от ваших потребностей и роста, что делает уборку максимально комфортной и эффективной. Регулировка мощности на корпусе обеспечивает возможность адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности — от ковров до твердых полов. Автоматическое сматывание шнура — забудьте о запутанных проводах! С помощью одного нажатия кнопки, шнур аккуратно убирается в корпус, экономя ваше время и усилия. Фильтр тонкой очистки EPA E12 гарантирует, что даже самые мелкие частицы пыли останутся в пылесборнике, создавая в вашем доме здоровую атмосферу. С радиусом действия в 8 метров и длиной сетевого шнура в 5 метров, BOSCH BGLS2BA2 обеспечивает отличную мобильность и свободу перемещения. Вы сможете легко и быстро убрать любую комнату, не меняя розетки. А уровень шума в 80 дБ — это разумный компромисс между мощностью и комфортом.
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Доставка
Отзывы


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