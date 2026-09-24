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Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV)

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Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 1
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 2
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 3
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 4
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 5
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 6
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 7
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 8
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 9
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 10
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 11
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 12
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 13
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 14
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 15
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 16
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 17
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 18
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 19
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 20
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 21
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 22
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 23
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 24
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 25
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 26
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 27
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 28
Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 1
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 2
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 3
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 4
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 5
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 6
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 7
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 8
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 9
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 10
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 11
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 12
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 13
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 14
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 15
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 16
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 17
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 18
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 19
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 20
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 21
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 22
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 23
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 24
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 25
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 26
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 27
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 28
  • Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714142
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, Cyclone Force c турбиной Anti-tangle Turbine
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х30
Вес, кг.
8.1

Описание товара Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV)

Пылесос Samsung SC18M31B0HN – оптимальный вариант для сухой уборки любых напольных покрытий и ковров, который гарантирует тщательную очистку от пыли и мусора за счет высокой мощности всасывания, достигающей 380 Вт. Устройство, представленное в элегантном черно-зеленом цвете корпуса, оборудовано стальной трубой всасывания, телескопическая конструкция которой позволит адаптировать его под рост любого пользователя. В сочетании с сетевым шнуром длиной 6 м она обеспечивает солидный радиус действия 9 м, что позволит убрать большую площадь, не переподключая устройство в разные розетки. Пылесос Samsung SC18M31B0HN собирает весь мусор и пыль в пластиковый контейнер вместимостью 2 л, который не придется опустошать слишком часто. Для удобства настройки мощности всасывания регулятор располагается прямо на рукоятке. Благодаря системе автоматического сматывания шнура обеспечивается дополнительный комфорт при использовании прибора. Модель укомплектована насадкой ковер/пол и насадкой 2 в 1. Двигатель предусматривает встроенную систему защиты от перегрева.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, Cyclone Force c турбиной Anti-tangle Turbine
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Samsung SC18M31B0HN – оптимальный вариант для сухой уборки любых напольных покрытий и ковров, который гарантирует тщательную очистку от пыли и мусора за счет высокой мощности всасывания, достигающей 380 Вт. Устройство, представленное в элегантном черно-зеленом цвете корпуса, оборудовано стальной трубой всасывания, телескопическая конструкция которой позволит адаптировать его под рост любого пользователя. В сочетании с сетевым шнуром длиной 6 м она обеспечивает солидный радиус действия 9 м, что позволит убрать большую площадь, не переподключая устройство в разные розетки. Пылесос Samsung SC18M31B0HN собирает весь мусор и пыль в пластиковый контейнер вместимостью 2 л, который не придется опустошать слишком часто. Для удобства настройки мощности всасывания регулятор располагается прямо на рукоятке. Благодаря системе автоматического сматывания шнура обеспечивается дополнительный комфорт при использовании прибора. Модель укомплектована насадкой ковер/пол и насадкой 2 в 1. Двигатель предусматривает встроенную систему защиты от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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