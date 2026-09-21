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Пылесос Starwind SCV2550 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV2550 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт красный/черный

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Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 1
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 2
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 3
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 4
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 5
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 6
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 7
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 8
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 9
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 10
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 11
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 12
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 13
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 14
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 15
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 16
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 17
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 18
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 19
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 20
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 21
Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 14
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 15
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 16
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 17
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 18
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 19
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 20
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 21
  • Пылесос Starwind SCV2550 2500Вт красный/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702174
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2550
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х31
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Starwind SCV2550 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт красный/черный

Пылесос циклонный Starwind SCV2550 красно-черного цвета станет надежным и верным помощником для каждой хозяйки. Удобный и маневренный, он без труда передвигается по любой поверхности. Хорошо справляется со всеми видами покрытия благодаря насадкам, которые входят в комплект. Прибор компактный и легкий, с длинным шнуром питания в 5 метров, гарантирует максимальный комфорт во время уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV2550 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2550
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Развернуть
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос циклонный Starwind SCV2550 красно-черного цвета станет надежным и верным помощником для каждой хозяйки. Удобный и маневренный, он без труда передвигается по любой поверхности. Хорошо справляется со всеми видами покрытия благодаря насадкам, которые входят в комплект. Прибор компактный и легкий, с длинным шнуром питания в 5 метров, гарантирует максимальный комфорт во время уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Starwind SCV2550 с контейнером для сбора пыли, 2500 Вт красный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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