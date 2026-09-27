Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный)
Пылесос Bosch BGC05AAA2 мощностью 700 Вт создан для сухой уборки. Для сбора пыли он использует контейнер объемом 1.5 л, который легко вынимается из корпуса для опустошения. Высокую эффективность уборки обеспечивает система фильтрации. Благодаря моющемуся фильтру PureAir из пылесоса будет выходить чистый воздух. На корпусе находятся регулятор мощности и кнопка включения. Облегченная конструкция корпуса, ручка и большие колесики Bosch BGC05AAA2 позволяют легко перемещать устройство по любым поверхностям. Высокая эффективность уборки разных поверхностей достигается при помощи набора насадок в комплекте. Это двухрежимная насадка для пола, насадка для мебели, а также щелевая насадка, которая удаляет пыль из труднодоступных мест. Телескопическая труба и шнур питания длиной 6 м обеспечивают радиус действия 9 м. Пылесос можно легко сложить, и он не займет много места. Для удобства предусмотрена автоматическое сматывание шнура.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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