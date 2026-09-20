Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный
Пылесос Samsung SC18M21D0VR в красном корпусе представляет собой поистине стильное устройство, обладающее приличной мощностью 1800 Вт. Модель предназначена для сухой уборки и использует в качестве пылесборника циклонный фильтр емкостью 1.5 л. Длина шнура достигает 6 м, что позволяет работать пылесосу в радиусе 9 м благодаря длине телескопической трубы всасывания. Использование турбины Anti-Tangle позволяет предотвратить наматывание шерсти, волос с пылью на фильтр для сохранения мощности всасывания, которая достигает 380 Вт. Samsung SC18M21D0VR не доставляет дискомфорта, поскольку уровень шума прибора составляет 87 дБ. Благодаря автоматическому сматыванию шнура в специальный отсек, что способствует удобству. Для эффективности очистки поверхности используется насадка для пола и ковров, а для мебели имеется турбощетка. Для регулирования мощности предусмотрен специальный регулятор на корпусе, поэтому пользователь может не нагибаться для переключения мощности.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885HH3P
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 550 руб.2388 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885FH3P с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитПылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
-
В наличииЦена 29 140 руб.7285 руб. в СплитПылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок...
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный