Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный

Hyundai HYV-C3370 – это пылесос с циклоном для эффективной сухой уборки дома. Мощность мотора девайса составляет 2400 Вт, однако на всасывание используется 380 Вт. Параметр поддается регулировке, для этого есть специальный орган. Он расположен наверху лёгкого и прочного корпуса девайса, выполненного из пластика. Стоит отметить, что звук работы устройства остаётся неизменно тихим в любом режиме и не превышает 88 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли, а вместительность пылесборника составляет 3.5 л. Такая ёмкость позволяет избежать опорожнения после каждой уборки. Телескопическая трубка делает процесс взаимодействия с устройством комфортнее, ведь она легко подстраивается под рост и другие условия. Для неё на Hyundai HYV-C3370 предусмотрено эргономичное крепление. В комплекте с Hyundai HYV-C3370 поставляется набор различных насадок. Они позволяют повысить вариативность прибора и подстроить его работу под разные зоны, поверхности и загрязнения. Длина сетевого шнура Hyundai HYV-C3370 – 5 м, провод автоматически сматывается на встроенную в пылесос катушку по нажатию всего одной кнопки. Управление устройства выполнено интуитивно, разобраться с ним сможет каждый. Если в процессе эксплуатации возникают вопросы, решить их можно при помощи инструкции, поставляемой в наборе. Она полностью переведена на русский язык и подробно разъясняет все аспекты применения Hyundai HYV-C3370. Для удобства перемещения у Hyundai HYV-C3370 предусмотрена пара колес, а также имеется ручка на верхней части устройства. Дизайн прибора сделан в трёхцветном варианте и органично впишется в любой интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания.