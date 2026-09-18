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Пылесос LG VK69662N купить с доставкой в Москве
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Пылесос LG VK69662N

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Пылесос LG VK69662N - фото 1
Пылесос LG VK69662N - фото 2
Пылесос LG VK69662N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - щетка для удаления пыли, щелевая насадка, комбинированная насадка ковер/пол
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос LG VK69662N - фото 1
  • Пылесос LG VK69662N - фото 2
  • Пылесос LG VK69662N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273358
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - щетка для удаления пыли, щелевая насадка, комбинированная насадка ковер/пол
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
моющийся фильтр, ручка для переноски, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х29
Вес, кг.
8

Описание товара Пылесос LG VK69662N

Пылесос LG VK69662N комплектуется несколькими насадками, которые позволят каждой хозяйке осуществить полноценную уборку в каждом помещении. Это устройство оснащено удобной ручкой для переноски, которая значительно облегчает процесс транспортировки. В модели LG VK69662N установлен циклонный фильтр, на очистку которого от накопившихся загрязнений вам потребуется потратить всего несколько минут – устройство достаточно промыть под струей проточной воды. Эта модель стала обладательницей фильтра тонкой очистки, благодаря которому из воздуха и помещения удаляются мельчайшие частички пыли и различные микроорганизмы, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря высокой мощности всасывания в 350 Вт вы сможете уделять генеральной уборке помещений значительно меньше драгоценного времени. А длинный 5-метровый сетевой шнур позволит вам беспрепятственно передвигать пылесос по квартире во время уборки.

Отзывы о товаре Пылесос LG VK69662N




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - щетка для удаления пыли, щелевая насадка, комбинированная насадка ковер/пол
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
моющийся фильтр, ручка для переноски, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VK69662N комплектуется несколькими насадками, которые позволят каждой хозяйке осуществить полноценную уборку в каждом помещении. Это устройство оснащено удобной ручкой для переноски, которая значительно облегчает процесс транспортировки. В модели LG VK69662N установлен циклонный фильтр, на очистку которого от накопившихся загрязнений вам потребуется потратить всего несколько минут – устройство достаточно промыть под струей проточной воды. Эта модель стала обладательницей фильтра тонкой очистки, благодаря которому из воздуха и помещения удаляются мельчайшие частички пыли и различные микроорганизмы, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря высокой мощности всасывания в 350 Вт вы сможете уделять генеральной уборке помещений значительно меньше драгоценного времени. А длинный 5-метровый сетевой шнур позволит вам беспрепятственно передвигать пылесос по квартире во время уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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