Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273358
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моющийся фильтр, ручка для переноски, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х29
Вес, кг.
8
Описание товара Пылесос LG VK69662N
Пылесос LG VK69662N комплектуется несколькими насадками, которые позволят каждой хозяйке осуществить полноценную уборку в каждом помещении. Это устройство оснащено удобной ручкой для переноски, которая значительно облегчает процесс транспортировки. В модели LG VK69662N установлен циклонный фильтр, на очистку которого от накопившихся загрязнений вам потребуется потратить всего несколько минут – устройство достаточно промыть под струей проточной воды. Эта модель стала обладательницей фильтра тонкой очистки, благодаря которому из воздуха и помещения удаляются мельчайшие частички пыли и различные микроорганизмы, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря высокой мощности всасывания в 350 Вт вы сможете уделять генеральной уборке помещений значительно меньше драгоценного времени. А длинный 5-метровый сетевой шнур позволит вам беспрепятственно передвигать пылесос по квартире во время уборки.
моющийся фильтр, ручка для переноски, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
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Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VK69662N комплектуется несколькими насадками, которые позволят каждой хозяйке осуществить полноценную уборку в каждом помещении. Это устройство оснащено удобной ручкой для переноски, которая значительно облегчает процесс транспортировки. В модели LG VK69662N установлен циклонный фильтр, на очистку которого от накопившихся загрязнений вам потребуется потратить всего несколько минут – устройство достаточно промыть под струей проточной воды. Эта модель стала обладательницей фильтра тонкой очистки, благодаря которому из воздуха и помещения удаляются мельчайшие частички пыли и различные микроорганизмы, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря высокой мощности всасывания в 350 Вт вы сможете уделять генеральной уборке помещений значительно меньше драгоценного времени. А длинный 5-метровый сетевой шнур позволит вам беспрепятственно передвигать пылесос по квартире во время уборки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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