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Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий

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Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703641
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х30
Вес, кг.
7.02

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий

HYUNDAI HYV-C2955 – это высокотехнологичный пылесос, использующий мультициклон для эффективной сухой уборки в помещениях. Мотор, работающий внутри данной модели, обладает общей мощностью 2400 Вт и всасывает мусор, используя 380 Вт. При этом параметр можно изменять, используя специальную деталь на корпусе, но даже при максимальных значениях громкость будет минимальной – на уровне 88 дБ. Также на колесах предусмотрены кнопки включения и автоматического сматывания сетевого шнура на интегрированную в устройство катушку. Длина кабеля питания у прибора составляет 5 м. Телескопическая труба HYUNDAI HYV-C2955 позволяет с лёгкостью вычищать любую пыль и грязь даже из самых труднодоступных мест. А удерживать её внутри пылесоса помогает фильтр тонкой очистки. Этой же цели способствуют и три насадки, идущие в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства достигает 3.5 л. Кроме того, в HYUNDAI HYV-C2955 предусмотрена функция работы с контейнером для пыли. Лёгкий и прочный пластиковый корпус прибора имеет пару крупных колес для упрощения передвижения по ровным поверхностям, а также оснащён эргономичной рукояткой для переноски. Он выполнен в полупрозрачном дизайне с серебристыми и синими цветовыми акцентами. Поэтому HYUNDAI HYV-C2955 легко впишется в любой интерьер. Набор поставки HYUNDAI HYV-C2955 включает подробное руководство пользователя для решения возможных текущих вопросов, связанных с эксплуатацией пылесоса. Оно полностью переведено на русский язык.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
синий
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
HYUNDAI HYV-C2955 – это высокотехнологичный пылесос, использующий мультициклон для эффективной сухой уборки в помещениях. Мотор, работающий внутри данной модели, обладает общей мощностью 2400 Вт и всасывает мусор, используя 380 Вт. При этом параметр можно изменять, используя специальную деталь на корпусе, но даже при максимальных значениях громкость будет минимальной – на уровне 88 дБ. Также на колесах предусмотрены кнопки включения и автоматического сматывания сетевого шнура на интегрированную в устройство катушку. Длина кабеля питания у прибора составляет 5 м. Телескопическая труба HYUNDAI HYV-C2955 позволяет с лёгкостью вычищать любую пыль и грязь даже из самых труднодоступных мест. А удерживать её внутри пылесоса помогает фильтр тонкой очистки. Этой же цели способствуют и три насадки, идущие в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства достигает 3.5 л. Кроме того, в HYUNDAI HYV-C2955 предусмотрена функция работы с контейнером для пыли. Лёгкий и прочный пластиковый корпус прибора имеет пару крупных колес для упрощения передвижения по ровным поверхностям, а также оснащён эргономичной рукояткой для переноски. Он выполнен в полупрозрачном дизайне с серебристыми и синими цветовыми акцентами. Поэтому HYUNDAI HYV-C2955 легко впишется в любой интерьер. Набор поставки HYUNDAI HYV-C2955 включает подробное руководство пользователя для решения возможных текущих вопросов, связанных с эксплуатацией пылесоса. Оно полностью переведено на русский язык.
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