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Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный

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Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 1
Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 2
Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 3
Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 4
Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 5
Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Мощность всасывания, Вт
300
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413169
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура/ ножной переключатель вкл./выкл.
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
300
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный

Пылесос Starwind SCV2030 поможет провести сухую уборку без лишнего шума и пыли. При разработке конструкции особое внимание было уделено тишине работы, которой обычно недостает приборам с циклонной системой. Благодаря HEPA-фильтру на выходе удерживается 99.8 % взвешенных в воздухе частиц, поэтому после уборки в доме будет царить свежесть, не останется болезнетворных и плесневых микроорганизмов, аллергенов.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура/ ножной переключатель вкл./выкл.
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
300
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCV2030 поможет провести сухую уборку без лишнего шума и пыли. При разработке конструкции особое внимание было уделено тишине работы, которой обычно недостает приборам с циклонной системой. Благодаря HEPA-фильтру на выходе удерживается 99.8 % взвешенных в воздухе частиц, поэтому после уборки в доме будет царить свежесть, не останется болезнетворных и плесневых микроорганизмов, аллергенов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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