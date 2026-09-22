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Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный

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Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 1
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 2
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 3
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 4
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 5
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 6
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 7
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 8
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 9
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 10
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 11
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 12
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 13
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 14
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 15
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 16
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 17
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 18
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 19
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 20
Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
330
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 10
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 11
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 12
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 13
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 14
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 15
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 16
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 17
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 18
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 19
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 20
  • Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721654
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Характеристики

Бренд
LG
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
330
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный

Пылесос LG VC5316NNTR предназначен для уборки различных поверхностей от пыли и мусора. Пылесос способен обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Долговечный мотор 1600 Вт обеспечивает мощность всасывания до 330 Вт для оптимальной уборки.Система "Эллипс Циклон". Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха.Легко очищаемый пылесборник. Оцените простоту и удобство очистки пылесборника, достаточно ополоснуть его в проточной воде для отличного результата.У пылесоса легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка.Универсальную насадку можно легко установить и очищать с ее помощью жесткие напольные покрытия и ковры.В комплекте идут щетка для мебели и щелевая насадка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.Пылесос оснащен контейнером на 1,3 л.Длинный кабель и телескопическая трубка создают комфортный для уборки радиус действия 8,3 м.Небольшие габариты пылесоса позволяют размещать и хранить его даже в ограниченном пространстве.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип пылесоса: циклонный. Серия: VC5316NNT. Тип уборки: сухая. Тип пылесборника: пластиковый контейнер, циклонный фильтр . Потребляемая мощность: 1600 Вт. Мощность насоса: 330 Вт. Емкость пылесборника: 1.3 л. Уровень шума: 80 Дб. Фильтр: циклонный. Автосматывание сетевого шнура: да. Тип питания: от сети. В комплекте: стандартная щетка «пол/ковер», щелевая щетка, щетка для мебели. Длина сетевого шнура: 5.3 м. Длина: 40 см. Ширина: 27 см. Высота: 23.4 см. Цвет: черно-красный. Вес: 4.5 кг Бренд - LG. Производитель - Вьетнам. Артикул - VC5316NNTR. Штрихкод - 8806091660107

Отзывы о товаре Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
330
Развернуть
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VC5316NNTR предназначен для уборки различных поверхностей от пыли и мусора. Пылесос способен обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Долговечный мотор 1600 Вт обеспечивает мощность всасывания до 330 Вт для оптимальной уборки.Система "Эллипс Циклон". Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха.Легко очищаемый пылесборник. Оцените простоту и удобство очистки пылесборника, достаточно ополоснуть его в проточной воде для отличного результата.У пылесоса легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка.Универсальную насадку можно легко установить и очищать с ее помощью жесткие напольные покрытия и ковры.В комплекте идут щетка для мебели и щелевая насадка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.Пылесос оснащен контейнером на 1,3 л.Длинный кабель и телескопическая трубка создают комфортный для уборки радиус действия 8,3 м.Небольшие габариты пылесоса позволяют размещать и хранить его даже в ограниченном пространстве.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип пылесоса: циклонный. Серия: VC5316NNT. Тип уборки: сухая. Тип пылесборника: пластиковый контейнер, циклонный фильтр . Потребляемая мощность: 1600 Вт. Мощность насоса: 330 Вт. Емкость пылесборника: 1.3 л. Уровень шума: 80 Дб. Фильтр: циклонный. Автосматывание сетевого шнура: да. Тип питания: от сети. В комплекте: стандартная щетка «пол/ковер», щелевая щетка, щетка для мебели. Длина сетевого шнура: 5.3 м. Длина: 40 см. Ширина: 27 см. Высота: 23.4 см. Цвет: черно-красный. Вес: 4.5 кг Бренд - LG. Производитель - Вьетнам. Артикул - VC5316NNTR. Штрихкод - 8806091660107
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Отзывы


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