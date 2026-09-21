Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703858
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х28
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый

Пылесос Hyundai HYV-C3500 имеет оригинальную форму и создан для быстрой и качественной уборки любой поверхности. Выдающиеся очищающие качества девайса обеспечиваются технологией, которая называется циклон. Именно она используется в его встроенном фильтре. Система позволяет улавливать даже самые мелкие частицы пыли, попадающие в устройство. Чтобы Hyundai HYV-C3500 мог выполнять свои функции максимально эффективно, внутри него работает мотор с общей мощностью 2220 Вт, но на всасывание н использует 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро очищать любую поверхность от грязи. Плюс, параметр можно варьировать. Для этого верхняя часть корпуса содержит поворотный регулятор, изменяющий мощность до нужного значения. При этом в любом режиме данная модель не издаёт много шума – его уровень не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3500 имеет эргономичный контейнер для пыли, а его пылесборник вмещает до 2.5 л объёма. Такая ёмкость была выбрана, чтобы пылесос не нужно было вычищать после каждой уборки. Корпус Hyundai HYV-C3500 изготовлен из прочного и лёгкого пластика, чтобы устройство было надежным, но при этом имело небольшой вес. Его удобно перемещать по любой ровной поверхности посредством предусмотренных колес по бокам устройства. Этой цели способствует и эргономичная рукоять. Труба Hyundai HYV-C3500 выполнена с использованием телескопической технологии. Раскладывать и складывать её до нужной длины можно в одно движение. Этот аспект помогает подстроить прибор под любой рост. Также в комплекте с данной моделью поставляется 4 насадки, значительно расширяющие функционал девайса.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, шланг
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Hyundai HYV-C3500 имеет оригинальную форму и создан для быстрой и качественной уборки любой поверхности. Выдающиеся очищающие качества девайса обеспечиваются технологией, которая называется циклон. Именно она используется в его встроенном фильтре. Система позволяет улавливать даже самые мелкие частицы пыли, попадающие в устройство. Чтобы Hyundai HYV-C3500 мог выполнять свои функции максимально эффективно, внутри него работает мотор с общей мощностью 2220 Вт, но на всасывание н использует 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро очищать любую поверхность от грязи. Плюс, параметр можно варьировать. Для этого верхняя часть корпуса содержит поворотный регулятор, изменяющий мощность до нужного значения. При этом в любом режиме данная модель не издаёт много шума – его уровень не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3500 имеет эргономичный контейнер для пыли, а его пылесборник вмещает до 2.5 л объёма. Такая ёмкость была выбрана, чтобы пылесос не нужно было вычищать после каждой уборки. Корпус Hyundai HYV-C3500 изготовлен из прочного и лёгкого пластика, чтобы устройство было надежным, но при этом имело небольшой вес. Его удобно перемещать по любой ровной поверхности посредством предусмотренных колес по бокам устройства. Этой цели способствует и эргономичная рукоять. Труба Hyundai HYV-C3500 выполнена с использованием телескопической технологии. Раскладывать и складывать её до нужной длины можно в одно движение. Этот аспект помогает подстроить прибор под любой рост. Также в комплекте с данной моделью поставляется 4 насадки, значительно расширяющие функционал девайса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...