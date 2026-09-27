Пылесос Philips XB2022/01
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Характеристики
Описание товара Пылесос Philips XB2022/01
Пылесос Philips XB2022 предназначен для сухой уборки любых напольных покрытий: дерева, ламината, кафельной плитки, линолеума и ковров. Мощный мотор 1800 Вт помогает прибору наводить чистоту максимально эффективно. Модель поставляется с универсальной и щелевой насадками. Это значит, что функционал устройства значительно расширяется, и ему по плечу труднодоступные места: например, вдоль плинтусов и под диваном. Благодаря технологии Power Cyclone 4 собранный сор сбивается в плотный комок – опустошайте контейнер без надоедливых клубов пыли. О необходимости это сделать сообщит наглядный индикатор заполнения. Бытовой помощник оснащён системой фильтрации Super Clean Air. Она удерживает мельчайшие частицы загрязнений, очищая воздух в помещении. С 6-метровым сетевым шнуром вы сможете свободно маневрировать между предметами мебели. Важно, что кабель сматывается сам, поэтому вам не нужно будет тратить на это своё драгоценное время.
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