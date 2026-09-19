Пылесос Midea VCS43A15
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Характеристики
Описание товара Пылесос Midea VCS43A15
Пылесос Midea VCS43A15 в привлекательном серо-оранжевом корпусе выглядит достаточно привлекательно. Учитывая легкость и простоту использования, это делает его лучшим выбором для сухой уборки. С этим прибором можно даже ребенка научить убираться с удовольствием. Собранный за счет технологии циклонного всасывания сор отправляется в прозрачный контейнер объемом 3 л. Опустошить его при необходимости можно буквально одним движением. Мощность всасывания модели составляет 450 Вт. Радиус действия прибора составляет 8 м. Этот параметр складывается из 5-метрового сетевого кабеля и складной телескопической трубки. С пылесосом Midea VCS43A15 поставляется комплект насадок. Плавный пуск двигателя отвечает за продолжительный срок службы прибора.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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