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Пылесос Midea VCS43A15 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Midea VCS43A15

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Пылесос Midea VCS43A15 - фото 1
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 2
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 3
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 4
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 5
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 6
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 7
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 8
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 9
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 10
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 11
Пылесос Midea VCS43A15 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
75
Мощность всасывания, Вт
450
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 1
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 2
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 3
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 4
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 5
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 6
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 7
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 8
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 9
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 10
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 11
  • Пылесос Midea VCS43A15 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369745
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
плавный пуск двигателя
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х32
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос Midea VCS43A15

Пылесос Midea VCS43A15 в привлекательном серо-оранжевом корпусе выглядит достаточно привлекательно. Учитывая легкость и простоту использования, это делает его лучшим выбором для сухой уборки. С этим прибором можно даже ребенка научить убираться с удовольствием. Собранный за счет технологии циклонного всасывания сор отправляется в прозрачный контейнер объемом 3 л. Опустошить его при необходимости можно буквально одним движением. Мощность всасывания модели составляет 450 Вт. Радиус действия прибора составляет 8 м. Этот параметр складывается из 5-метрового сетевого кабеля и складной телескопической трубки. С пылесосом Midea VCS43A15 поставляется комплект насадок. Плавный пуск двигателя отвечает за продолжительный срок службы прибора.

Отзывы о товаре Пылесос Midea VCS43A15




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
плавный пуск двигателя
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Midea VCS43A15 в привлекательном серо-оранжевом корпусе выглядит достаточно привлекательно. Учитывая легкость и простоту использования, это делает его лучшим выбором для сухой уборки. С этим прибором можно даже ребенка научить убираться с удовольствием. Собранный за счет технологии циклонного всасывания сор отправляется в прозрачный контейнер объемом 3 л. Опустошить его при необходимости можно буквально одним движением. Мощность всасывания модели составляет 450 Вт. Радиус действия прибора составляет 8 м. Этот параметр складывается из 5-метрового сетевого кабеля и складной телескопической трубки. С пылесосом Midea VCS43A15 поставляется комплект насадок. Плавный пуск двигателя отвечает за продолжительный срок службы прибора.
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Отзывы


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