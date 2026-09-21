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Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 купить с доставкой в Москве
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Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195

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Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 1
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 2
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 3
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 4
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 5
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 6
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 7
Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная
Комплектация
мерный стакан, блок питания, руководство по эксплуатации
Цвет
бежевый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
50
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 1
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 2
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 3
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 4
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 5
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 6
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 7
  • Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690484
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная
Комплектация
мерный стакан, блок питания, руководство по эксплуатации
Цвет
бежевый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
50
Мощность всасывания, Вт
50
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х17
Вес, кг.
2.35

Описание товара Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195

Ручной пылесос КТ-5195 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, также ковры и ковровые покрытия. При нажатии на кнопку пылесос подаст чистую воду на поверхность, а затем всосёт воду с пылью и другими загрязнениями.

Отзывы о товаре Моющий ручной пылесос Kitfort КТ-5195




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная
Комплектация
мерный стакан, блок питания, руководство по эксплуатации
Цвет
бежевый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
подсветка зоны уборки
Потребляемая мощность, Вт
50
Мощность всасывания, Вт
50
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной пылесос КТ-5195 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, также ковры и ковровые покрытия. При нажатии на кнопку пылесос подаст чистую воду на поверхность, а затем всосёт воду с пылью и другими загрязнениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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