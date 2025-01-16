Портативная акустика JBL GO 4 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 черный
Наслаждайтесь масштабным звуком JBL Pro в любом месте. Яркая и красочная ультрапортативная колонка JBL Go 4 с технологией Bluetooth помещается на ладони, обеспечивая чистый и громкий звук JBL Pro с насыщенными и дерзкими басами. Благодаря модернизированной встроенной петле ее легко взять с собой куда угодно, а разнообразие цветовых решений означает, что вы можете выбрать гамму в своем стиле. Кроме того, колонка имеет защиту от воды и пыли, поэтому ей комфортно на улице. А благодаря времени воспроизведения до 7 часов гарантирует веселье в развлекательной поездке или во время вечернего отдыха под звездами. Для стереозвука используйте две Go 4 или для еще более масштабного звучания подключите несколько колонок JBL с поддержкой Auracast по беспроводной сети. Выходите на более высокий уровень и идите за музыкой куда угодно.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Топчик, Беру вторую, первой почти 5 лет до сих пор даже батарея в порядке… и в душ и на море… отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Поработала один день и начала хрипеть. Стала очень тихо работать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, очень порадовал звук! Купили на подарок, будем брать еще!
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 4 черный
Достоинства:
Комментарий:
Топчик, Беру вторую, первой почти 5 лет до сих пор даже батарея в порядке… и в душ и на море… отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Поработала один день и начала хрипеть. Стала очень тихо работать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, очень порадовал звук! Купили на подарок, будем брать еще!