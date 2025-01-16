Top.Mail.Ru
Портативная акустика JBL GO 4 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика JBL GO 4 черный

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 1
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 2
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 3
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 4
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 5
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 6
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 7
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 8
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 9
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 10
Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
4
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 7
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 8
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 9
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 10
  • Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666563
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Тип элементов питания
Li-pol
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
76x94x42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
320

Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 черный

Наслаждайтесь масштабным звуком JBL Pro в любом месте. Яркая и красочная ультрапортативная колонка JBL Go 4 с технологией Bluetooth помещается на ладони, обеспечивая чистый и громкий звук JBL Pro с насыщенными и дерзкими басами. Благодаря модернизированной встроенной петле ее легко взять с собой куда угодно, а разнообразие цветовых решений означает, что вы можете выбрать гамму в своем стиле. Кроме того, колонка имеет защиту от воды и пыли, поэтому ей комфортно на улице. А благодаря времени воспроизведения до 7 часов гарантирует веселье в развлекательной поездке или во время вечернего отдыха под звездами. Для стереозвука используйте две Go 4 или для еще более масштабного звучания подключите несколько колонок JBL с поддержкой Auracast по беспроводной сети. Выходите на более высокий уровень и идите за музыкой куда угодно.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 4 черный

Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топчик, Беру вторую, первой почти 5 лет до сих пор даже батарея в порядке… и в душ и на море… отличная!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Поработала один день и начала хрипеть. Стала очень тихо работать.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, очень порадовал звук! Купили на подарок, будем брать еще!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Тип элементов питания
Li-pol
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
76x94x42
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь масштабным звуком JBL Pro в любом месте. Яркая и красочная ультрапортативная колонка JBL Go 4 с технологией Bluetooth помещается на ладони, обеспечивая чистый и громкий звук JBL Pro с насыщенными и дерзкими басами. Благодаря модернизированной встроенной петле ее легко взять с собой куда угодно, а разнообразие цветовых решений означает, что вы можете выбрать гамму в своем стиле. Кроме того, колонка имеет защиту от воды и пыли, поэтому ей комфортно на улице. А благодаря времени воспроизведения до 7 часов гарантирует веселье в развлекательной поездке или во время вечернего отдыха под звездами. Для стереозвука используйте две Go 4 или для еще более масштабного звучания подключите несколько колонок JBL с поддержкой Auracast по беспроводной сети. Выходите на более высокий уровень и идите за музыкой куда угодно.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топчик, Беру вторую, первой почти 5 лет до сих пор даже батарея в порядке… и в душ и на море… отличная!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Поработала один день и начала хрипеть. Стала очень тихо работать.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, очень порадовал звук! Купили на подарок, будем брать еще!


Портативная акустика JBL GO 4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...