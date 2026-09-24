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Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка

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Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 1
Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 2
Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 3
Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 4
Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 5
Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Open The Gates
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 1
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 2
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 3
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 4
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 5
  • Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Open The Gates
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Open The Gates, Keys To Creation, L?grimas Del Mar, Storm Came Twice, Water Meditation, Six Sounds, The Port Remembers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка

Поддайтесь волнующему звучанию исключительной музыки с двойным виниловым альбомом Open The Gates от Irreversible Entanglements. Этот альбом в формате 2LP увлекательным образом открывает перед вами врата в мир удивительных звуков и глубоких текстов. Каждый трек на этой пластинке - это истинное произведение искусства, способное тронуть струны вашей души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Open The Gates и окунуться в магию звука Irreversible Entanglements.

Отзывы о товаре Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Open The Gates
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Open The Gates, Keys To Creation, L?grimas Del Mar, Storm Came Twice, Water Meditation, Six Sounds, The Port Remembers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Поддайтесь волнующему звучанию исключительной музыки с двойным виниловым альбомом Open The Gates от Irreversible Entanglements. Этот альбом в формате 2LP увлекательным образом открывает перед вами врата в мир удивительных звуков и глубоких текстов. Каждый трек на этой пластинке - это истинное произведение искусства, способное тронуть струны вашей души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Open The Gates и окунуться в магию звука Irreversible Entanglements.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Irreversible Entanglements - Open The Gates (0789993991549) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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