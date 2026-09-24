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Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка

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Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 2
Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 3
Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arista
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[0196587146818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Диско
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Arista
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[0196587146818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Жанр
Диско
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitney Houston - Whitney Houston (coloured) (0196587146818) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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