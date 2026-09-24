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Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка

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Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 1
Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 2
Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 3
Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 4
Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Harper
Альбом (сингл)
Wide Open Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 3
  • Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 4
  • Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Harper
Альбом (сингл)
Wide Open Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heart And Crown, Giving Ghosts, Masterpiece, 8 Minutes, Yard Sale, Trying Not To Fall In Love With You, Wide Open Light, One More Change, Growing Growing Gone, Love After Love, Thank You Pat Brayer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка

Откройте для себя магию музыки с виниловой пластинкой Ben Harper под названием Wide Open Light. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой яркое творение талантливого музыканта, наполненное уникальными звуками и глубокими текстами. Каждая композиция приглашает вас в музыкальное путешествие, где каждая нота открывает новый мир эмоций и впечатлений. Готовы купить виниловую пластинку Wide Open Light и окунуться в потрясающий мир звуков и музыки Ben Harperx.

Отзывы о товаре Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Harper
Альбом (сингл)
Wide Open Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heart And Crown, Giving Ghosts, Masterpiece, 8 Minutes, Yard Sale, Trying Not To Fall In Love With You, Wide Open Light, One More Change, Growing Growing Gone, Love After Love, Thank You Pat Brayer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя магию музыки с виниловой пластинкой Ben Harper под названием Wide Open Light. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой яркое творение талантливого музыканта, наполненное уникальными звуками и глубокими текстами. Каждая композиция приглашает вас в музыкальное путешествие, где каждая нота открывает новый мир эмоций и впечатлений. Готовы купить виниловую пластинку Wide Open Light и окунуться в потрясающий мир звуков и музыки Ben Harperx.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Harper - Wide Open Light (0810098501460) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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