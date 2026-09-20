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Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Мятно-голубой купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Мятно-голубой

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Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 2
Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 3
Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 1
  • Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 2
  • Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 3
  • Блендер Blackton Bt HB1030SS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664408
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, кг.
1.02

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Мятно-голубой

Блендер Blackton Bt HB1030SS позволяет быстро справляться с измельчением и смешиванием различных продуктов. Конструкция прибора состоит из рукоятки с мотором, двух сменных насадок (погружная часть с лезвиями и венчик) и мерного стакана объемом 600 мл из прозрачного пластика. На корпусе расположены кнопки для простого управления двумя скоростными режимами и активации режима «Турбо». Blackton Bt HB1030SS функционирует от электросети и обладает кабелем длиной 1.2 метра. Из других особенностей отмечается петелька для подвешивания.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Мятно-голубой




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Описание
Блендер Blackton Bt HB1030SS позволяет быстро справляться с измельчением и смешиванием различных продуктов. Конструкция прибора состоит из рукоятки с мотором, двух сменных насадок (погружная часть с лезвиями и венчик) и мерного стакана объемом 600 мл из прозрачного пластика. На корпусе расположены кнопки для простого управления двумя скоростными режимами и активации режима «Турбо». Blackton Bt HB1030SS функционирует от электросети и обладает кабелем длиной 1.2 метра. Из других особенностей отмечается петелька для подвешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Мятно-голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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