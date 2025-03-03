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Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный

23 Отзывы
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Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 1
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 2
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 3
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 4
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 1
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 2
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 3
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 4
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660773
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Саундбары
Мощность
6 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
6
Частотный диапазон
300-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
нет
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
подсветка
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
3.5 мм, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, г.
610

Описание товара Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный

Акустическая система OK-502S – это стильное и функциональное устройство, которое позволит вам наслаждаться звуком высокого качества и яркой подсветкой. Пиковая мощность саундбара – 6 Вт. Благодаря частотному диапазону от 300 Гц до 20 кГц, у колонки чистое и качественное звучание, вы сможете услышать каждую ноту и звуковой эффект. С помощью интерфейса подключения 3,5 мм OK-502S можно подключить к любому устройству: ноутбуку, планшету, смартфону или компьютеру. Акустическая система OK-502S питается от USB, что делает ее удобной в использовании. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что позволяет удобно расположить колонки на желаемом месте в помещении.

Отзывы о товаре Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный

Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка!Занимает мало места и звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой звук, качество сборки хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но плохо что нет возможности отключать или регулировать подсветку и нет кнопки чтоб выключить вообще колонку. Только если отключить питание от USB.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
брал для компа для игр и фиьмов норм
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Denchik Luka

Достоинства:


Комментарий:
не когда бы не подумал,что такие колонки будут делать у нас.При выборе товара и при покупке прослеживалась аккуратность сборки.Шнуры качественные ,при повышении звука не дребезжат,звук чистый.Оправданная цена,за такой товар.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
мигает светом при выключенном компьютере
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо играет, что музыку что другое !
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
слабовато играет, но за такие деньги норм
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноутбука вполне хватает громкости, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
саунд бар отличный. звук хороший, лед подсветка класс. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги 721 р отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
илья б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный, удобный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои невеликие деньги вполне годного качества , вполне устраивает , для работы самое оно, долбисораунд не ждите , но как портативное решение вполне подойдет, единственное нарекание, при максимально выкрученоом звуке немного хрипит
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Исакова В.

Достоинства:


Комментарий:
внешне понравилась,еще не подключали.пришло быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Лидия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звук неплохой, басов конечно почти не чувствуется, как с бюджетного современного телека, громкость тоже примерно такая же, но к ноуту нормально, однозначно лучше чем-то е динамики что в него встроены
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Агафонов Иван

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал ничего особенного от этой колонки, мне нужны была маленькая колонка для рабочего компьютера. на удивление колонка приятно играет и не для супер аудиофилов будет идеальным вариантом)
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. На полной громкости может трещать. Брали для телевизора. Родители довольны. Упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук,красивая подсветка
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн колонки красивый. Но прокрутка сверху: включить-выключить не действует, только громче-тише
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звучание понравилось, глубокий звук. за эту цену очень достойный вариант
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Denisov Aleksey

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар очень хороший, качественный. звук понравился, к ТВ или в смартфону можно подключить и звук громкий. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно, пришла быстро



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Саундбары
Мощность
6 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
6
Частотный диапазон
300-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
нет
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
подсветка
Тип акустической системы
активная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
3.5 мм, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система OK-502S – это стильное и функциональное устройство, которое позволит вам наслаждаться звуком высокого качества и яркой подсветкой. Пиковая мощность саундбара – 6 Вт. Благодаря частотному диапазону от 300 Гц до 20 кГц, у колонки чистое и качественное звучание, вы сможете услышать каждую ноту и звуковой эффект. С помощью интерфейса подключения 3,5 мм OK-502S можно подключить к любому устройству: ноутбуку, планшету, смартфону или компьютеру. Акустическая система OK-502S питается от USB, что делает ее удобной в использовании. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что позволяет удобно расположить колонки на желаемом месте в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка!Занимает мало места и звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой звук, качество сборки хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но плохо что нет возможности отключать или регулировать подсветку и нет кнопки чтоб выключить вообще колонку. Только если отключить питание от USB.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
брал для компа для игр и фиьмов норм
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Denchik Luka

Достоинства:


Комментарий:
не когда бы не подумал,что такие колонки будут делать у нас.При выборе товара и при покупке прослеживалась аккуратность сборки.Шнуры качественные ,при повышении звука не дребезжат,звук чистый.Оправданная цена,за такой товар.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
мигает светом при выключенном компьютере
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо играет, что музыку что другое !
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
слабовато играет, но за такие деньги норм
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноутбука вполне хватает громкости, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
саунд бар отличный. звук хороший, лед подсветка класс. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги 721 р отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
илья б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный, удобный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои невеликие деньги вполне годного качества , вполне устраивает , для работы самое оно, долбисораунд не ждите , но как портативное решение вполне подойдет, единственное нарекание, при максимально выкрученоом звуке немного хрипит
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Исакова В.

Достоинства:


Комментарий:
внешне понравилась,еще не подключали.пришло быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Лидия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звук неплохой, басов конечно почти не чувствуется, как с бюджетного современного телека, громкость тоже примерно такая же, но к ноуту нормально, однозначно лучше чем-то е динамики что в него встроены
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Агафонов Иван

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал ничего особенного от этой колонки, мне нужны была маленькая колонка для рабочего компьютера. на удивление колонка приятно играет и не для супер аудиофилов будет идеальным вариантом)
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. На полной громкости может трещать. Брали для телевизора. Родители довольны. Упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук,красивая подсветка
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн колонки красивый. Но прокрутка сверху: включить-выключить не действует, только громче-тише
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звучание понравилось, глубокий звук. за эту цену очень достойный вариант
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Denisov Aleksey

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар очень хороший, качественный. звук понравился, к ТВ или в смартфону можно подключить и звук громкий. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно, пришла быстро


Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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