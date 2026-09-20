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Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый купить с доставкой в Москве
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Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый

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Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 1
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 2
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 3
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 4
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 5
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 6
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 7
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 8
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 9
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 10
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 11
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 12
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 13
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 14
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 15
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 16
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 17
Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 1
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 2
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 3
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 4
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 5
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 6
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 7
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 8
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 9
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 10
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 11
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 12
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 13
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 14
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 15
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 16
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 17
  • Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
840 руб.  1 314 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660741
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Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Саундбары
Мощность
5+5 Вт
Особенности
цвет - белый
Стандарт
2
Суммарная мощность
10
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
нет
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
подсветка
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, г.
369

Описание товара Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый

Особенности: Адаптивная RGB-подстветка с несколькими режимами. Подключение/питание по USB-кабелю тип А + Bluetooth подключение. Зарядка через порт USB тип C.

Отзывы о товаре Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт белый




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Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Саундбары
Мощность
5+5 Вт
Особенности
цвет - белый
Стандарт
2
Суммарная мощность
10
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
нет
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
подсветка
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности: Адаптивная RGB-подстветка с несколькими режимами. Подключение/питание по USB-кабелю тип А + Bluetooth подключение. Зарядка через порт USB тип C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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