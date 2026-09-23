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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 купить с доставкой в Москве
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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801

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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 1
Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 2
Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 3
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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 5
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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 10
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Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Bluetooth
да
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 1
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 2
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 3
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 4
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 5
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 6
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 7
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 8
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 9
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 10
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 11
  • Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644146
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Суммарная мощность
40
Частотный диапазон
80-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
режим воспроизведения - стерео
Bluetooth
да
Интерфейсы
AUX, Bluetooth, HDMI (вход), USB, оптический вход
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х8х7
Вес, кг.
2

Описание товара Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801

SVEN SB-2040A, радиус действия - до 10 м.

Отзывы о товаре Саундбар Sven SB-2040A Black SV-021801




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Суммарная мощность
40
Частотный диапазон
80-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
режим воспроизведения - стерео
Bluetooth
да
Интерфейсы
AUX, Bluetooth, HDMI (вход), USB, оптический вход
Страна производитель
Китай
Описание
SVEN SB-2040A, радиус действия - до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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