Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный
Саундбар Триколор TR-SB-01 представляет собой звуковую систему 2.0 общей мощностью 80 Вт. Модель оптимальна для просмотра фильмов, прослушивания музыки, передач и других файлов с экранов телевизоров или других устройств. Изделие обеспечивает всеобъемлющее и чистое звучание. Подключать к телевизорам, проекторам, медиаплеерам и другим устройствам можно с помощью Bluetooth или оптического или линейного кабеля. Саундбар Триколор TR-SB-01 улучшает звуковые характеристики устройств и позволяет погрузиться в увиденное на экране. Модель работает при подключении к электросети. В комплектации есть пульт управления, также можно задать необходимые настройки со смартфона.
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