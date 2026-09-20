Top.Mail.Ru
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 1
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 2
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 3
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 4
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 5
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 6
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 7
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 8
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 9
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 10
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 11
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 12
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 13
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 14
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 15
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 16
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 17
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 18
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 19
Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth
да
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 1
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 2
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 3
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 4
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 5
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 6
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 7
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 8
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 9
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 10
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 11
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 12
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 13
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 14
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 15
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 16
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 17
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 18
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 19
  • Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678176
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Мощность
40 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
80
Пульт ДУ
есть
Дополнительно
поддержка форматов MP3/WAV
Bluetooth
да
Интерфейсы
AUX, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х18
Вес, кг.
5.95

Описание товара Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный

Саундбар Триколор TR-SB-01 представляет собой звуковую систему 2.0 общей мощностью 80 Вт. Модель оптимальна для просмотра фильмов, прослушивания музыки, передач и других файлов с экранов телевизоров или других устройств. Изделие обеспечивает всеобъемлющее и чистое звучание. Подключать к телевизорам, проекторам, медиаплеерам и другим устройствам можно с помощью Bluetooth или оптического или линейного кабеля. Саундбар Триколор TR-SB-01 улучшает звуковые характеристики устройств и позволяет погрузиться в увиденное на экране. Модель работает при подключении к электросети. В комплектации есть пульт управления, также можно задать необходимые настройки со смартфона.

Отзывы о товаре Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Мощность
40 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
80
Пульт ДУ
есть
Дополнительно
поддержка форматов MP3/WAV
Bluetooth
да
Интерфейсы
AUX, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Триколор TR-SB-01 представляет собой звуковую систему 2.0 общей мощностью 80 Вт. Модель оптимальна для просмотра фильмов, прослушивания музыки, передач и других файлов с экранов телевизоров или других устройств. Изделие обеспечивает всеобъемлющее и чистое звучание. Подключать к телевизорам, проекторам, медиаплеерам и другим устройствам можно с помощью Bluetooth или оптического или линейного кабеля. Саундбар Триколор TR-SB-01 улучшает звуковые характеристики устройств и позволяет погрузиться в увиденное на экране. Модель работает при подключении к электросети. В комплектации есть пульт управления, также можно задать необходимые настройки со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...