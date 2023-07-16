Top.Mail.Ru
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000

8 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 1
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 2
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 3
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 4
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 5
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 6
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 7
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 8
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 9
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 10
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 11
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 12
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 13
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 14
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 15
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 16
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 17
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 1
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 2
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 3
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 4
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 5
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 6
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 7
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 8
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 9
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 10
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 11
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 12
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 13
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 14
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 15
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 16
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 17
  • Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
7 100 руб.  7 990 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000
7 100 руб. -11%
7 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.1
Вес, кг.
3

Описание товара Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000

Creative Stage Air V2, созданный для интимной обстановки, такой как ваш рабочий стол, легко вписывается в существующую обстановку с минимальным беспорядком. Эта небольшая, но мощная звуковая панель для ПК входит в серию Creative Stage и предлагает как высококачественный цифровой звук USB, так и беспроводную связь Bluetooth 5.3 для универсальности. Он также обеспечивает до 6 часов автономной работы, поэтому вы можете брать музыку с собой в любую точку дома, не привязываясь к источнику питания.

Отзывы о товаре Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000

Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Аркадий

Достоинства:
Звук

Комментарий:
Купил специально для дачи и ноута. Так как динамик на ноуте совсем сдох. Звук порадовал, думал будет хуже. Даже слышно басы. Подключение легкое. Сама колонка выглядит очень стильно. Доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2023
Роман Захаров

Достоинства:
Цена

Комментарий:
Вместо двух, теперь у меня одна колонка. Место занимает меньше, смотрится лучше, помещается под монитор. Звук чуть лучше, чем на обычных колонках. цена вполне строила. Спасибо за доставку в срок. Для обычного использования рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2023
Борис

Достоинства:
Звук, размер

Недостатки:
нет

Комментарий:
Подарили на работе. Дома подключил к ноутбуку через Bluetooth. Я не меломан, по большей части смотрю фильмы и сериалы. Звук конечно значительно лучше, чем через стандартный динамик. Думаю для музыке не очень подойдет, хотя у всех требования разные. Я подарком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Денис А.

Достоинства:
Цена

Комментарий:
Купил на замену обычным компьютерным колонкам. Поставил под монитор, смотрится лучше, чем колонки, не видно проводов, занимает мало места. Качество звука выше, для обычного использования хватает на все 100%. Цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2023
Александр

Достоинства:
Размер, цена

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Лучше чем штатные динамики. Нужно понимать, что за такую цену нельзя получить полноценный звук как в кинотеатре. Меня все устроило. Стильный вид, место занимает только под монитором. Брал с собой на дачу, подключал через Bluetooth к ноутбуку, все отлично работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2023
Артур

Достоинства:
Цена-качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Звук лучше стандартных пищалок, подключил к ноуту через Bluetooth. Громкости достаточно, цена не высокая, что еще может быть лучше. Много места не занимает. Цена-качество и быстрая доставка, дополнительно порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Влад

Достоинства:
Размер, цена

Недостатки:
звук слабоват

Комментарий:
Акустика слабовата, но за эту цену норм, конечно для дискотеки не подойдет, но для приятных киновечеров на даче подходит идеально. Занимает мало места, стильный дизайн. Упаковка целая. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2023
Пётр

Достоинства:
Цена-качество

Комментарий:
Отличная колонка своих денег стоит. Звук громче, детальней. Легкое подключение, через Bluetooth работает отлично. Знал что покупал, поэтому минусов для меня нет совсем. Дизайн супер, стильный без лишних деталей. Доставили в срок



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Creative Stage Air V2, созданный для интимной обстановки, такой как ваш рабочий стол, легко вписывается в существующую обстановку с минимальным беспорядком. Эта небольшая, но мощная звуковая панель для ПК входит в серию Creative Stage и предлагает как высококачественный цифровой звук USB, так и беспроводную связь Bluetooth 5.3 для универсальности. Он также обеспечивает до 6 часов автономной работы, поэтому вы можете брать музыку с собой в любую точку дома, не привязываясь к источнику питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Аркадий

Достоинства:
Звук

Комментарий:
Купил специально для дачи и ноута. Так как динамик на ноуте совсем сдох. Звук порадовал, думал будет хуже. Даже слышно басы. Подключение легкое. Сама колонка выглядит очень стильно. Доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2023
Роман Захаров

Достоинства:
Цена

Комментарий:
Вместо двух, теперь у меня одна колонка. Место занимает меньше, смотрится лучше, помещается под монитор. Звук чуть лучше, чем на обычных колонках. цена вполне строила. Спасибо за доставку в срок. Для обычного использования рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2023
Борис

Достоинства:
Звук, размер

Недостатки:
нет

Комментарий:
Подарили на работе. Дома подключил к ноутбуку через Bluetooth. Я не меломан, по большей части смотрю фильмы и сериалы. Звук конечно значительно лучше, чем через стандартный динамик. Думаю для музыке не очень подойдет, хотя у всех требования разные. Я подарком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Денис А.

Достоинства:
Цена

Комментарий:
Купил на замену обычным компьютерным колонкам. Поставил под монитор, смотрится лучше, чем колонки, не видно проводов, занимает мало места. Качество звука выше, для обычного использования хватает на все 100%. Цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2023
Александр

Достоинства:
Размер, цена

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Лучше чем штатные динамики. Нужно понимать, что за такую цену нельзя получить полноценный звук как в кинотеатре. Меня все устроило. Стильный вид, место занимает только под монитором. Брал с собой на дачу, подключал через Bluetooth к ноутбуку, все отлично работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2023
Артур

Достоинства:
Цена-качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Звук лучше стандартных пищалок, подключил к ноуту через Bluetooth. Громкости достаточно, цена не высокая, что еще может быть лучше. Много места не занимает. Цена-качество и быстрая доставка, дополнительно порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Влад

Достоинства:
Размер, цена

Недостатки:
звук слабоват

Комментарий:
Акустика слабовата, но за эту цену норм, конечно для дискотеки не подойдет, но для приятных киновечеров на даче подходит идеально. Занимает мало места, стильный дизайн. Упаковка целая. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2023
Пётр

Достоинства:
Цена-качество

Комментарий:
Отличная колонка своих денег стоит. Звук громче, детальней. Легкое подключение, через Bluetooth работает отлично. Знал что покупал, поэтому минусов для меня нет совсем. Дизайн супер, стильный без лишних деталей. Доставили в срок


Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - данный товар вы можете купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...