Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%7 100 руб. 7 990 руб.
В наличии
Код товара: 614954
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 100 руб. -11%
7 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.1
Вес, кг.
3
Описание товара Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000
Creative Stage Air V2, созданный для интимной обстановки, такой как ваш рабочий стол, легко вписывается в существующую обстановку с минимальным беспорядком. Эта небольшая, но мощная звуковая панель для ПК входит в серию Creative Stage и предлагает как высококачественный цифровой звук USB, так и беспроводную связь Bluetooth 5.3 для универсальности. Он также обеспечивает до 6 часов автономной работы, поэтому вы можете брать музыку с собой в любую точку дома, не привязываясь к источнику питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Creative Stage Air V2, созданный для интимной обстановки, такой как ваш рабочий стол, легко вписывается в существующую обстановку с минимальным беспорядком. Эта небольшая, но мощная звуковая панель для ПК входит в серию Creative Stage и предлагает как высококачественный цифровой звук USB, так и беспроводную связь Bluetooth 5.3 для универсальности. Он также обеспечивает до 6 часов автономной работы, поэтому вы можете брать музыку с собой в любую точку дома, не привязываясь к источнику питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Купил специально для дачи и ноута. Так как динамик на ноуте совсем сдох. Звук порадовал, думал будет хуже. Даже слышно басы. Подключение легкое. Сама колонка выглядит очень стильно. Доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Цена
Комментарий:
Вместо двух, теперь у меня одна колонка. Место занимает меньше, смотрится лучше, помещается под монитор. Звук чуть лучше, чем на обычных колонках. цена вполне строила. Спасибо за доставку в срок. Для обычного использования рекомендую.
Достоинства:
Звук, размер
Недостатки:
нет
Комментарий:
Подарили на работе. Дома подключил к ноутбуку через Bluetooth. Я не меломан, по большей части смотрю фильмы и сериалы. Звук конечно значительно лучше, чем через стандартный динамик. Думаю для музыке не очень подойдет, хотя у всех требования разные. Я подарком доволен.
Достоинства:
Цена
Комментарий:
Купил на замену обычным компьютерным колонкам. Поставил под монитор, смотрится лучше, чем колонки, не видно проводов, занимает мало места. Качество звука выше, для обычного использования хватает на все 100%. Цена отличная
Достоинства:
Размер, цена
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Лучше чем штатные динамики. Нужно понимать, что за такую цену нельзя получить полноценный звук как в кинотеатре. Меня все устроило. Стильный вид, место занимает только под монитором. Брал с собой на дачу, подключал через Bluetooth к ноутбуку, все отлично работает. Рекомендую
Достоинства:
Цена-качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звук лучше стандартных пищалок, подключил к ноуту через Bluetooth. Громкости достаточно, цена не высокая, что еще может быть лучше. Много места не занимает. Цена-качество и быстрая доставка, дополнительно порадовали.
Достоинства:
Размер, цена
Недостатки:
звук слабоват
Комментарий:
Акустика слабовата, но за эту цену норм, конечно для дискотеки не подойдет, но для приятных киновечеров на даче подходит идеально. Занимает мало места, стильный дизайн. Упаковка целая. Покупкой доволен
Достоинства:
Цена-качество
Комментарий:
Отличная колонка своих денег стоит. Звук громче, детальней. Легкое подключение, через Bluetooth работает отлично. Знал что покупал, поэтому минусов для меня нет совсем. Дизайн супер, стильный без лишних деталей. Доставили в срок
Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000 - данный товар вы можете купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Creative STAGE AIR V2 (BT) 51MF8395AA000
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Купил специально для дачи и ноута. Так как динамик на ноуте совсем сдох. Звук порадовал, думал будет хуже. Даже слышно басы. Подключение легкое. Сама колонка выглядит очень стильно. Доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Цена
Комментарий:
Вместо двух, теперь у меня одна колонка. Место занимает меньше, смотрится лучше, помещается под монитор. Звук чуть лучше, чем на обычных колонках. цена вполне строила. Спасибо за доставку в срок. Для обычного использования рекомендую.
Достоинства:
Звук, размер
Недостатки:
нет
Комментарий:
Подарили на работе. Дома подключил к ноутбуку через Bluetooth. Я не меломан, по большей части смотрю фильмы и сериалы. Звук конечно значительно лучше, чем через стандартный динамик. Думаю для музыке не очень подойдет, хотя у всех требования разные. Я подарком доволен.
Достоинства:
Цена
Комментарий:
Купил на замену обычным компьютерным колонкам. Поставил под монитор, смотрится лучше, чем колонки, не видно проводов, занимает мало места. Качество звука выше, для обычного использования хватает на все 100%. Цена отличная
Достоинства:
Размер, цена
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Лучше чем штатные динамики. Нужно понимать, что за такую цену нельзя получить полноценный звук как в кинотеатре. Меня все устроило. Стильный вид, место занимает только под монитором. Брал с собой на дачу, подключал через Bluetooth к ноутбуку, все отлично работает. Рекомендую
Достоинства:
Цена-качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звук лучше стандартных пищалок, подключил к ноуту через Bluetooth. Громкости достаточно, цена не высокая, что еще может быть лучше. Много места не занимает. Цена-качество и быстрая доставка, дополнительно порадовали.
Достоинства:
Размер, цена
Недостатки:
звук слабоват
Комментарий:
Акустика слабовата, но за эту цену норм, конечно для дискотеки не подойдет, но для приятных киновечеров на даче подходит идеально. Занимает мало места, стильный дизайн. Упаковка целая. Покупкой доволен
Достоинства:
Цена-качество
Комментарий:
Отличная колонка своих денег стоит. Звук громче, детальней. Легкое подключение, через Bluetooth работает отлично. Знал что покупал, поэтому минусов для меня нет совсем. Дизайн супер, стильный без лишних деталей. Доставили в срок