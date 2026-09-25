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Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 727715
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Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние, 727715

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Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 2
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Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 4
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 5
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 6
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 7
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 8
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 9
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 10
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 11
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 12
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 13
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 14
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 15
Уценка
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Цвет
черный
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 1
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 2
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 3
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 4
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 5
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 6
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 7
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 8
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 9
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 10
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 11
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 12
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 13
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 14
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 15
  • Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
600 руб.  960 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние
600 руб. -38%
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Саундбары
Пульт ДУ
нет
Цвет
черный
Комплектация
документация
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
USB Type-A
Питание
от USB-порта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, г.
610

Описание товара Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: саундбар, коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Саундбары
Пульт ДУ
нет
Цвет
черный
Комплектация
документация
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
USB Type-A
Развернуть
Питание
от USB-порта
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: саундбар, коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние – стоимость товара 600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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