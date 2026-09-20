Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный
Портативная акустическая система A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звучания на ходу. Эта колонка, выполненная в элегантном черном цвете, отличается легкостью и прочным пластиковым корпусом, благодаря чему весит всего 0,51 кг, что значительно упрощает её транспортировку. Система оснащена современным Bluetooth v5.3, который обеспечивает стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и минимальные задержки при передаче звука. Колонка поддерживает воспроизведение аудио через USB, что делает её еще более универсальной. Одним из ключевых достоинств этой модели является мощный встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Он обеспечивает до 6 часов непрерывного звучания, что идеально подходит для длительных прогулок или вечеринок на свежем воздухе. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием Li-pol элементов, что гарантирует надежность и долговечность устройства. A4TECH впечатляет своим звучанием: моно звук мощностью 35 Вт и сабвуфер на 25 Вт подарят насыщенные басы и чистое звучание, а соотношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечит высокое качество прослушивания без искажений. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в одном устройстве. Наслаждайтесь музыкой где бы вы ни находились с портативной акустической системой от A4TECH.
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