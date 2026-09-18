Портативная акустика Sven PS-485 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-485 черный
Может ли акустика обладать отличным звуком, иметь разноцветную подсветку, встроенный эквалайзер, возможность беспроводного подключения к источнику звука и при этом быть портативной? Может, если это портативная система SVEN PS-485! Модель обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер. Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится. Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе! При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.
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