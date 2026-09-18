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Портативная акустика Sven PS-485 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-485 черный

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Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 1
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 2
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 3
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 4
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 5
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 6
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 7
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 8
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 9
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 10
Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-485 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259441
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Портативная акустика Sven PS-485 черный

Может ли акустика обладать отличным звуком, иметь разноцветную подсветку, встроенный эквалайзер, возможность беспроводного подключения к источнику звука и при этом быть портативной? Может, если это портативная система SVEN PS-485! Модель обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер. Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится. Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе! При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-485 черный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Может ли акустика обладать отличным звуком, иметь разноцветную подсветку, встроенный эквалайзер, возможность беспроводного подключения к источнику звука и при этом быть портативной? Может, если это портативная система SVEN PS-485! Модель обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер. Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится. Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе! При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.
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Отзывы


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