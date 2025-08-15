Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
12 010 руб.
26 730
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659884
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Описание товара Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG
Углошлифовальная машина AEG BEWS 18-125BL-0 – аккумуляторный инструмент, обеспечивающий высокое качество шлифования и полирования различных поверхностей. Электроника CORETEK отвечает за контроль взаимодействия аккумулятора и бесщеточного двигателя PROFLUX, помогая поддерживать постоянную скорость и эффективность. Данная модель предусматривает установку дисков диаметром 125 мм. Рукоятка с 3-мя положениями гарантирует комфортное удержание инструмента и снижает вибрационную отдачу. Защита от случайного запуска и специальный кожух повышают безопасность в эксплуатации AEG BEWS 18-125BL-0. Инструмент поставляется без аккумулятора и устройства зарядки.
Углошлифовальная машина AEG BEWS 18-125BL-0 – аккумуляторный инструмент, обеспечивающий высокое качество шлифования и полирования различных поверхностей. Электроника CORETEK отвечает за контроль взаимодействия аккумулятора и бесщеточного двигателя PROFLUX, помогая поддерживать постоянную скорость и эффективность. Данная модель предусматривает установку дисков диаметром 125 мм. Рукоятка с 3-мя положениями гарантирует комфортное удержание инструмента и снижает вибрационную отдачу. Защита от случайного запуска и специальный кожух повышают безопасность в эксплуатации AEG BEWS 18-125BL-0. Инструмент поставляется без аккумулятора и устройства зарядки.
Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Источник: Яндекс Маркет
Николай К.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Источник: Яндекс Маркет
Ильшат Г.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Источник: Яндекс Маркет
Владимир Д.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Источник: Яндекс Маркет
Елена Р.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий А.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Источник: Яндекс Маркет
Игорь М.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Источник: Яндекс Маркет
Александр Л.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий А.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий И.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Источник: Яндекс Маркет
Андрей О.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
Станислав С.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG
Достоинства:
Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.