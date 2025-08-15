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Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG купить с доставкой в Москве
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Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG

13 Отзывы
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Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 1
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 2
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 3
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 4
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 5
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 6
Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 1
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 2
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 3
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 4
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 5
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 6
  • Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
12 010 руб.  26 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659884
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х10
Вес, кг.
2.69

Описание товара Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG

Углошлифовальная машина AEG BEWS 18-125BL-0 – аккумуляторный инструмент, обеспечивающий высокое качество шлифования и полирования различных поверхностей. Электроника CORETEK отвечает за контроль взаимодействия аккумулятора и бесщеточного двигателя PROFLUX, помогая поддерживать постоянную скорость и эффективность. Данная модель предусматривает установку дисков диаметром 125 мм. Рукоятка с 3-мя положениями гарантирует комфортное удержание инструмента и снижает вибрационную отдачу. Защита от случайного запуска и специальный кожух повышают безопасность в эксплуатации AEG BEWS 18-125BL-0. Инструмент поставляется без аккумулятора и устройства зарядки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
макс

Достоинства:


Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ильшат Г.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина AEG BEWS 18-125BL-0 – аккумуляторный инструмент, обеспечивающий высокое качество шлифования и полирования различных поверхностей. Электроника CORETEK отвечает за контроль взаимодействия аккумулятора и бесщеточного двигателя PROFLUX, помогая поддерживать постоянную скорость и эффективность. Данная модель предусматривает установку дисков диаметром 125 мм. Рукоятка с 3-мя положениями гарантирует комфортное удержание инструмента и снижает вибрационную отдачу. Защита от случайного запуска и специальный кожух повышают безопасность в эксплуатации AEG BEWS 18-125BL-0. Инструмент поставляется без аккумулятора и устройства зарядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
макс

Достоинства:


Комментарий:
Так, сегодня работал целый день специально, даже не пользовался циркой, мне очень понравилось, с акоммулятором болансир хороший
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, была электрическая ушм, взял аккумуляторную. Батарейки от шуруповерта или гайковерта подходят.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ильшат Г.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт,обороты не устраивает,по такой цене,взял бы что нибудь дешевле если б знал,но аег дорогой сам по себе
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, до заказал к ней аккумулятор на 5 ач
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок, пришла быстро, в коробке.Пока не пробовали в работе.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный инструмент. из за аккумулятора будет очень тяжёлый
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное! Посмотрим как будет в работе. Единственное - нужен аккумулятор по мощнее
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, Aeg пользуюсь мне нравится! Его меньше подделывают чем деволт и Милуоки
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная и качественная болгарка, главное не для продолжительных нагрузок. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка, защита срабатывает чётко, не шумная, по сравнению с щёточной!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная. Полный комплект, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает.специально искали такую же.муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ушм, хорошее качество, единственное очень туго заходят аккумуляторы.


Бесщеточная угловая шлифмашина BEWS18-125BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935464414 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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