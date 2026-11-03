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Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

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Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639639
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
51х25х15
Вес, кг.
6.5

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

Мощная угловая шлифовальная машина c диском 230 мм для тяжелых условий эксплуатации. Оснащена защитой от перезапуска (антирестарт), светодиод показывает состояние инструмента. Оснащена плавным пуском и предохранительной фрикционной муфтой. УШМ оснащена защитой от перезапуска, светодиод показывает состояние инструмента.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Мощная угловая шлифовальная машина c диском 230 мм для тяжелых условий эксплуатации. Оснащена защитой от перезапуска (антирестарт), светодиод показывает состояние инструмента. Оснащена плавным пуском и предохранительной фрикционной муфтой. УШМ оснащена защитой от перезапуска, светодиод показывает состояние инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Makita GA9080FX1 2700Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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