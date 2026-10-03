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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel

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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 1
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 2
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 3
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 4
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 5
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 6
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 7
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 8
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 9
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 10
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 11
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 12
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 13
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 14
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 15
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 16
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 18
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 22
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 27
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 28
Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 29
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 2
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  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 15
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 16
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 17
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 18
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 19
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 20
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 21
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 22
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 23
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 24
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 25
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 26
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 27
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 28
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 29
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 30
  • Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649050
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х14х13
Вес, кг.
3

Описание товара Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel

Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 26910 мощностью 1500 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 150 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 8500 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 50 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 26910 мощностью 1500 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 150 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 8500 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 50 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Машина шлифовальная угловая AG150-1500, 1500 Вт, 150 мм, 8500 об/мин Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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