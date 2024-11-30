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Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ купить с доставкой в Москве
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Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+

7 Отзывы
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Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 3
Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 4
Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
0
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 3
  • Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 4
  • Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
5 970 руб.  10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659850
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
0
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+

Шлифовальная машина Ryobi представляет собой удобный инструмент для выполнения различных шлифовальных работ в домашних условиях и на профессиональных площадках. С ее помощью можно эффективно обрабатывать деревянные, металлические и пластиковые поверхности. Основной упор в конструкции сделан на производительность и удобство эксплуатации. Шлифовальная машина поддерживает диаметр диска 125 мм и способна развивать максимальную частоту вращения до 10000 оборотов в минуту. Для надежного крепления шлифовального листа используется система липучек, что обеспечивает быструю и легкую замену. Устройство весит всего 1,5 кг, что делает его удобным для работы даже на высоте, а высота машины составляет 16 см, что позволяет работать в труднодоступных местах. Для дополнительного удобства шлифмашина оснащена пылесборником, который способствует поддержанию рабочего места в чистоте и увеличивает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства, инструмент питается от 18-вольтового аккумулятора, который обеспечивает достаточное количество энергии для длительной работы. Одним из важных преимуществ является наличие защиты от перегрузок, что способствует продлению срока службы техники. Шлифовальная машина также обладает функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать ее под конкретные задачи и материалы. Кейс, поставляемый в комплекте, обеспечивает удобное и безопасное хранение и транспортировку инструмента. Эта модель не поддерживает блокировку кнопки включения и не оснащена дополнительной рукояткой, однако ее легкая и эргономичная конструкция компенсирует данные особенности, обеспечивая комфортное использование в самых разнообразных условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+

Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент. В комплекте аккумулятора нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, как и положено для бренда. В комплекте ещё есть три круга для шлифовки
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлефмашина. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась мощьная шлифует отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобнее чем с шнуром , качество исполнения как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бралась второй машинкой к проводной этой же фирмы, для работы с мебелью. Показала себя хорошо, шланг нормально цепляется в отличие от второй, где он упирается во внутреннюю перегородку. Аккумулятора 5ач хватило примерно на 25 минут. Переключатель на любителя, но в целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Пётр Л.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте есть пылесборник и 3 круга (80-120-240). С учетом цены претензий никаких нет, очень доволен, но хотелось бы увидеть в линейке модель с плавным пуском и регулировкой оборотов.



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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
0
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Ryobi представляет собой удобный инструмент для выполнения различных шлифовальных работ в домашних условиях и на профессиональных площадках. С ее помощью можно эффективно обрабатывать деревянные, металлические и пластиковые поверхности. Основной упор в конструкции сделан на производительность и удобство эксплуатации. Шлифовальная машина поддерживает диаметр диска 125 мм и способна развивать максимальную частоту вращения до 10000 оборотов в минуту. Для надежного крепления шлифовального листа используется система липучек, что обеспечивает быструю и легкую замену. Устройство весит всего 1,5 кг, что делает его удобным для работы даже на высоте, а высота машины составляет 16 см, что позволяет работать в труднодоступных местах. Для дополнительного удобства шлифмашина оснащена пылесборником, который способствует поддержанию рабочего места в чистоте и увеличивает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства, инструмент питается от 18-вольтового аккумулятора, который обеспечивает достаточное количество энергии для длительной работы. Одним из важных преимуществ является наличие защиты от перегрузок, что способствует продлению срока службы техники. Шлифовальная машина также обладает функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать ее под конкретные задачи и материалы. Кейс, поставляемый в комплекте, обеспечивает удобное и безопасное хранение и транспортировку инструмента. Эта модель не поддерживает блокировку кнопки включения и не оснащена дополнительной рукояткой, однако ее легкая и эргономичная конструкция компенсирует данные особенности, обеспечивая комфортное использование в самых разнообразных условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент. В комплекте аккумулятора нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, как и положено для бренда. В комплекте ещё есть три круга для шлифовки
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлефмашина. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась мощьная шлифует отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобнее чем с шнуром , качество исполнения как всегда на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бралась второй машинкой к проводной этой же фирмы, для работы с мебелью. Показала себя хорошо, шланг нормально цепляется в отличие от второй, где он упирается во внутреннюю перегородку. Аккумулятора 5ач хватило примерно на 25 минут. Переключатель на любителя, но в целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Пётр Л.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте есть пылесборник и 3 круга (80-120-240). С учетом цены претензий никаких нет, очень доволен, но хотелось бы увидеть в линейке модель с плавным пуском и регулировкой оборотов.


Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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