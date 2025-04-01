Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C 4935472277 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659862
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
2 аккумулятора, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х14
Вес, кг.
4.8
Описание товара Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C 4935472277 AEG
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C AEG 4935472277 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность.Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах.Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
2 аккумулятора, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C AEG 4935472277 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность.Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах.Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Есть старенький,но рабочий шурик этой же фирмы, поэтому вопрос не стоял какой покупать. Всë работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. Компактный и мощный. Натолкнулся в ютуб на тест этого шуроповерта. На практике убедился в заявленных характеристиках. Сверлил сырой пень сверлом бабочкой d20. Без особых усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, качественный. Покупала мужу в подарок- муж доволен. Мне больше всего понравился сам магазин и менеджеры, которые при возникновении вопросов - быстро решают ситуацию. При заказе в этом магазине можете не беспокоиться о качестве товара, всё будет наилучшим образом
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный инструмент, надеюсь прослужит долгие годы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик! По качеству исполнения (больше металла) и звуку работающего двигателя однозначноно получше имеющегося у меня BS18G4-202C с щеточным двигателем.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как описано
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C 4935472277 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт BS18SBL-202C 4935472277 AEG
Достоинства:
Комментарий:
Есть старенький,но рабочий шурик этой же фирмы, поэтому вопрос не стоял какой покупать. Всë работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. Компактный и мощный. Натолкнулся в ютуб на тест этого шуроповерта. На практике убедился в заявленных характеристиках. Сверлил сырой пень сверлом бабочкой d20. Без особых усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, качественный. Покупала мужу в подарок- муж доволен. Мне больше всего понравился сам магазин и менеджеры, которые при возникновении вопросов - быстро решают ситуацию. При заказе в этом магазине можете не беспокоиться о качестве товара, всё будет наилучшим образом
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный инструмент, надеюсь прослужит долгие годы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик! По качеству исполнения (больше металла) и звуку работающего двигателя однозначноно получше имеющегося у меня BS18G4-202C с щеточным двигателем.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как описано