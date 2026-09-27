Top.Mail.Ru
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 1
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 2
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 3
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 4
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 5
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 6
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 7
Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 1
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 2
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 3
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 4
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 5
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 6
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 7
  • Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Спец
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-18-Б СПЕЦ-3417 предназначена для сверления отверстий в дереве, пластмассах, металле, камне и керамике, а также завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек. Особенностью данной модели является бесщеточный двигатель нового поколения, основные преимущества которого - это высокий КПД, низкое потребление электрической энергии и малые габариты/вес. Двухступенчатый редуктор позволяет выбрать оптимальный скоростной режим для работы. Для освещения рабочей поверхности имеется светодиодная подсветка.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Спец
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-18-Б СПЕЦ-3417 предназначена для сверления отверстий в дереве, пластмассах, металле, камне и керамике, а также завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек. Особенностью данной модели является бесщеточный двигатель нового поколения, основные преимущества которого - это высокий КПД, низкое потребление электрической энергии и малые габариты/вес. Двухступенчатый редуктор позволяет выбрать оптимальный скоростной режим для работы. Для освещения рабочей поверхности имеется светодиодная подсветка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-18-Б, (бесщеточный двигатель) 18В, 2 аккумулятора 2,0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...