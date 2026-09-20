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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659854
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Описание товара Пила дисковая KS 66-2 4935446675 AEG
Дисковая пила AEG KS 66-2 – это не только мощнейший мотор в 1600 Вт, позволяющий разгоняться до 5800 об./мин даже собственному сравнительно большому твердосплавному диску диаметром в 190 мм (30 из которых – стандартное посадочное место), но и две удобные ручки, покрытые во избежание скольжения резиной, и усиленное алюминиевое основание, также позволяющее избежать неприятных казусов, и множество других преимуществ. Среди них можно отметить возможность подключения пылесоса и 4-метровый сетевой кабель, дающий относительную свободу при работе в больших помещениях. В комплектацию почти пятикилограммовой модели AEG KS 66-2 входит сумка для ее комфортной переноски, документация и, собственно, диск.
Дисковая пила AEG KS 66-2 – это не только мощнейший мотор в 1600 Вт, позволяющий разгоняться до 5800 об./мин даже собственному сравнительно большому твердосплавному диску диаметром в 190 мм (30 из которых – стандартное посадочное место), но и две удобные ручки, покрытые во избежание скольжения резиной, и усиленное алюминиевое основание, также позволяющее избежать неприятных казусов, и множество других преимуществ. Среди них можно отметить возможность подключения пылесоса и 4-метровый сетевой кабель, дающий относительную свободу при работе в больших помещениях. В комплектацию почти пятикилограммовой модели AEG KS 66-2 входит сумка для ее комфортной переноски, документация и, собственно, диск.
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