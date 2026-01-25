Savage, Tonight (0090204696345) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 659267
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Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204696345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Диско
Трек-лист
Radio, A Love Again, Fugitive, Tonight, A Love Again (Remix), Don't Cry Tonight, Computerized Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Savage, Tonight (0090204696345) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio, A Love Again, Fugitive, Tonight, A Love Again (Remix), Don't Cry Tonight, Computerized Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204696345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Tonight
Жанр
Диско
Трек-лист
Radio, A Love Again, Fugitive, Tonight, A Love Again (Remix), Don't Cry Tonight, Computerized Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio, A Love Again, Fugitive, Tonight, A Love Again (Remix), Don't Cry Tonight, Computerized Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил, масса тихая без волны, играет супер. Антистатик отсутствует, вкладка тоже но записан отлично. Доставка и упаковка на 5. Продавца рекомендую, брать одназначно кто в теме.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла целая,новая,в картонной коропке,сама пластинка завернута в пупырку.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала сыну на подарок. Заказ пришел вовремя, без задержек. Упакован в коробку, вскрыли уже дома. Всё понравилось, качество и звук на высоком уровне. Спасибо! Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно, качество звука отличное. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, упакована хорошо. Взяла мужу на Новый год, так что как звучит — не знаю. Надеюсь, что всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пластинка новая, ровная, без песка. Звучит хорошо, учитывая цену, покупкой очень доволен, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
качество записи на носителе оставляет желать лучшего, в отличии от релиза, выпущенного на Maschina Records
Достоинства:
Комментарий:
Всем доброго дня.Давно хотел приобрести альбом Savage.Отличная музыка,офигенная запись низа качает по полной!Я очень доволен соседи наверно тоже.Пласт ровный тихий,корверт на 4..не критично главное содержание.Релиз 2017 г.Произвоство Италия.доставка,ценник норм,продавцу респект.Советую к покупке.Однозначно в коллекцию.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за пласт!! Все отлично, запись хорошая, релиз супер!
Достоинства:
Комментарий:
нет первого оригинального издания поэтому нет возможности сравнить качество записи. но в целом доставка, упаковка и сама пластинка все на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставили, в хорошем виде . отлично. Даже детки слушали, им было итиресно
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. очень доволен. рекомендую магазин. спасибо
Savage, Tonight (0090204696345) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Savage, Tonight (0090204696345) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил, масса тихая без волны, играет супер. Антистатик отсутствует, вкладка тоже но записан отлично. Доставка и упаковка на 5. Продавца рекомендую, брать одназначно кто в теме.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла целая,новая,в картонной коропке,сама пластинка завернута в пупырку.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала сыну на подарок. Заказ пришел вовремя, без задержек. Упакован в коробку, вскрыли уже дома. Всё понравилось, качество и звук на высоком уровне. Спасибо! Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно, качество звука отличное. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, упакована хорошо. Взяла мужу на Новый год, так что как звучит — не знаю. Надеюсь, что всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пластинка новая, ровная, без песка. Звучит хорошо, учитывая цену, покупкой очень доволен, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
качество записи на носителе оставляет желать лучшего, в отличии от релиза, выпущенного на Maschina Records
Достоинства:
Комментарий:
Всем доброго дня.Давно хотел приобрести альбом Savage.Отличная музыка,офигенная запись низа качает по полной!Я очень доволен соседи наверно тоже.Пласт ровный тихий,корверт на 4..не критично главное содержание.Релиз 2017 г.Произвоство Италия.доставка,ценник норм,продавцу респект.Советую к покупке.Однозначно в коллекцию.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за пласт!! Все отлично, запись хорошая, релиз супер!
Достоинства:
Комментарий:
нет первого оригинального издания поэтому нет возможности сравнить качество записи. но в целом доставка, упаковка и сама пластинка все на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставили, в хорошем виде . отлично. Даже детки слушали, им было итиресно
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. очень доволен. рекомендую магазин. спасибо