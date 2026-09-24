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Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка

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Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 1
Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 2
Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 3
Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 4
Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saragossa Band
Альбом (сингл)
The Party Mix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 1
  • Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 2
  • Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 3
  • Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 4
  • Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111010550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saragossa Band
Альбом (сингл)
The Party Mix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
"Agadou", Luna", "Rum & Coca Cola", "Bahia Coco", "Se Me Quieres", "Loco Loco", "Big Bamboo", "Na Na Hey Kiss Him Goodbye", "Ne Na", "Chiquita Mama", "Zabadak", "Hit Medley"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: "Agadou", Luna", "Rum & Coca Cola", "Bahia Coco", "Se Me Quieres", "Loco Loco", "Big Bamboo", "Na Na Hey Kiss Him Goodbye", "Ne Na", "Chiquita Mama", "Zabadak", "Hit Medley"

Отзывы о товаре Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111010550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saragossa Band
Альбом (сингл)
The Party Mix
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
"Agadou", Luna", "Rum & Coca Cola", "Bahia Coco", "Se Me Quieres", "Loco Loco", "Big Bamboo", "Na Na Hey Kiss Him Goodbye", "Ne Na", "Chiquita Mama", "Zabadak", "Hit Medley"
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: "Agadou", Luna", "Rum & Coca Cola", "Bahia Coco", "Se Me Quieres", "Loco Loco", "Big Bamboo", "Na Na Hey Kiss Him Goodbye", "Ne Na", "Chiquita Mama", "Zabadak", "Hit Medley"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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