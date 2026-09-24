Top.Mail.Ru
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 1
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 2
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 3
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Hero
Альбом (сингл)
Hero
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 1
  • Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 2
  • Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 3
  • Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158305746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Hero
Альбом (сингл)
Hero
Трек-лист
Merry Go Round, Crumbs Of A Day, Sunday Best, Seminar, Childrens Game, Knock, Clapping And Smiling, Dew Drops, Buzzard, Buzzard (Acoustic Version)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Hero / Hero (1LP) – это шанс раскрыть новый музыкальный мир и погрузиться в звуки альбома Hero. Альбом Hero – это произведение искусства, которое не оставит вас равнодушными. Группа Hero представляет собой выдающийся коллектив, воплощающий подлинное мастерство и творчество. Их музыка сочетает в себе эмоциональность, сильные мелодии и потрясающие вокальные исполнения. Купить виниловую пластинку Hero / Hero (1LP) – это прекрасная возможность добавить в свою коллекцию музыкальное произведение, которое станет источником вдохновения и радости каждый раз, когда вы будете его слушать. Отличное качество звука и уникальный дизайн обложки подчеркнут важность этого альбома в вашей собственной истории музыки.

Отзывы о товаре Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158305746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Hero
Альбом (сингл)
Hero
Трек-лист
Merry Go Round, Crumbs Of A Day, Sunday Best, Seminar, Childrens Game, Knock, Clapping And Smiling, Dew Drops, Buzzard, Buzzard (Acoustic Version)
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Купить виниловую пластинку Hero / Hero (1LP) – это шанс раскрыть новый музыкальный мир и погрузиться в звуки альбома Hero. Альбом Hero – это произведение искусства, которое не оставит вас равнодушными. Группа Hero представляет собой выдающийся коллектив, воплощающий подлинное мастерство и творчество. Их музыка сочетает в себе эмоциональность, сильные мелодии и потрясающие вокальные исполнения. Купить виниловую пластинку Hero / Hero (1LP) – это прекрасная возможность добавить в свою коллекцию музыкальное произведение, которое станет источником вдохновения и радости каждый раз, когда вы будете его слушать. Отличное качество звука и уникальный дизайн обложки подчеркнут важность этого альбома в вашей собственной истории музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hero - Hero (8016158305746) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...