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Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка

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Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 1
Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 2
Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 3
Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 4
Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 5
Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Clique!
Жанр
Acid Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 1
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 2
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 3
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 4
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 5
  • Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dacapo
Barcode
[0856276002534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Clique!
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
This Town, Trouble Is A Man, Mashup, Samba De Una Nota So (One Note Samba), I Could Have Danced All Night, The In Crowd, Shall We Dancex, Straight No Chaser, All In Love Is Fair
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка

Песней Clique! Патрисия Барбер продолжает свой альбом Nightclub, который понравился и поклонникам, и критикам и на котором она представляет американские стандарты. Американский джазовый музыкант, пианист и композитор сделала себе имя среди меломанов благодаря своей музыке, сочетающей поэзию, джаз и художественную песню. Clique - это обновленная коллекция стандартов, которые Барбер ранее играл только на бис в концертах, включая произведения Стиви Уандера, Ли Хейзлвуда и Телониуса Монка. Ей аккомпанируют ее давние соратники Патрик Малкахи (бас), Джон Дейтемайер (ударные), Нил Алгер (гитара) и Джим Гайоретто (саксофон). За запись в DXD отвечает лауреат премии Грэмми Джим Андерсон, который также сделал сведение в студиях Skywalker Sound. Боб Людвиг (Gateway Mastering) отвечает за мастеринг. Поклонники описывают этот альбом как лучший альбом Патрисии Барбер с точки зрения звучания.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dacapo
Barcode
[0856276002534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Clique!
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
This Town, Trouble Is A Man, Mashup, Samba De Una Nota So (One Note Samba), I Could Have Danced All Night, The In Crowd, Shall We Dancex, Straight No Chaser, All In Love Is Fair
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Песней Clique! Патрисия Барбер продолжает свой альбом Nightclub, который понравился и поклонникам, и критикам и на котором она представляет американские стандарты. Американский джазовый музыкант, пианист и композитор сделала себе имя среди меломанов благодаря своей музыке, сочетающей поэзию, джаз и художественную песню. Clique - это обновленная коллекция стандартов, которые Барбер ранее играл только на бис в концертах, включая произведения Стиви Уандера, Ли Хейзлвуда и Телониуса Монка. Ей аккомпанируют ее давние соратники Патрик Малкахи (бас), Джон Дейтемайер (ударные), Нил Алгер (гитара) и Джим Гайоретто (саксофон). За запись в DXD отвечает лауреат премии Грэмми Джим Андерсон, который также сделал сведение в студиях Skywalker Sound. Боб Людвиг (Gateway Mastering) отвечает за мастеринг. Поклонники описывают этот альбом как лучший альбом Патрисии Барбер с точки зрения звучания.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barber, Patricia, Clique! (Analogue) (0856276002534) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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