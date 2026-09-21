Rockets - Final Frontier (0076119010520) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Final Frontier
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695886
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Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INTERMEZZO MEDIA
Barcode
[76119010520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Final Frontier
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ride the sky, Stand on the world, Flesh and bones, All 4 one, Ballade pour la terre Break the silence, Cosmic castaway, Cyber love, Death and resurrection, Hd1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rockets - Final Frontier (0076119010520) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ride the sky, Stand on the world, Flesh and bones, All 4 one, Ballade pour la terre Break the silence, Cosmic castaway, Cyber love, Death and resurrection, Hd1
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INTERMEZZO MEDIA
Barcode
[76119010520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Final Frontier
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ride the sky, Stand on the world, Flesh and bones, All 4 one, Ballade pour la terre Break the silence, Cosmic castaway, Cyber love, Death and resurrection, Hd1
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ride the sky, Stand on the world, Flesh and bones, All 4 one, Ballade pour la terre Break the silence, Cosmic castaway, Cyber love, Death and resurrection, Hd1
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Rockets - Final Frontier (0076119010520) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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