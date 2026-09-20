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Характеристики
Тип товара
Насос вибрационный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658404
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Описание товара ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 25 м НВН-25 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 25 м НВН-25 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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