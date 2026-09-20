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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix

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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 1
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 2
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 3
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 4
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 5
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 6
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 7
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 8
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 9
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 10
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 11
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 12
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 13
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 14
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 15
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 16
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 17
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 18
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 19
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 20
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 21
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 22
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 23
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 24
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 25
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 26
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 1
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 2
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 3
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 4
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 5
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 6
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 7
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 8
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 9
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 10
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 11
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 12
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 13
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 14
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 15
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 16
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 17
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 18
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 19
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 20
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 21
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 22
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 23
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 24
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 25
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 26
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658319
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix

Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57315 используется для покраски поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами: шпаклевка, лак и краска, т.к. в комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм. Краскораспылитель пригодится в автосервисе или на стройке, а также на мебельном производстве для обработки дерева лаком.



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Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V=1,0 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57315 используется для покраски поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами: шпаклевка, лак и краска, т.к. в комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм. Краскораспылитель пригодится в автосервисе или на стройке, а также на мебельном производстве для обработки дерева лаком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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