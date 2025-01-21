Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
В наличии
Код товара: 605654
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Загружаем...
2 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х14
Вес, г.
500
Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм
Профессиональные пневматические краскопульте предназначены для выполнения ответственных окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Отличается повышенной надежностью, увеличенным сроком службы, точностью изготовления и отличной эргономикой.
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Профессиональные пневматические краскопульте предназначены для выполнения ответственных окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Отличается повышенной надежностью, увеличенным сроком службы, точностью изготовления и отличной эргономикой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
испытал в работе молотковой краской при работе по рискам. Это мой первый пневмо краскопульт после электрического, ощущения в работе более приятные, но я надеялся что для дюзы 1.7 нужно будет поменьше разводить краску, в инструкции нет данных о рабочей вязкости для этого аппарата, поэтому раза три сливал и разводил краску (опыта в этом деле у меня очень мало). В целом результатом и покупкой доволен.
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм
Достоинства:
Комментарий:
испытал в работе молотковой краской при работе по рискам. Это мой первый пневмо краскопульт после электрического, ощущения в работе более приятные, но я надеялся что для дюзы 1.7 нужно будет поменьше разводить краску, в инструкции нет данных о рабочей вязкости для этого аппарата, поэтому раза три сливал и разводил краску (опыта в этом деле у меня очень мало). В целом результатом и покупкой доволен.