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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Москве
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 1
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 2
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 3
Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм
3 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
13.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х14
Вес, кг.
1.14

Описание товара Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм

Пневматический краскопульт KRAFTOOL AirKraft 06520-1.4 широко используется в автосервисах, ремонтных мастерских и на специализированных предприятиях. Работает по технологии HVLP, благодаря чему обеспечивает более эффективный перенос ЛКМ на поверхность (до 70%). Нижнее расположение бачка способствует лучшему обзору рабочей зоны. Дюза диаметром 1.4 мм является универсальной и подходит для различных лакокрасочных материалов. Краскопульт изготовлен из качественных и прочных материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы.



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Отзывы о товаре Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Ширина, см
14.8
Высота, см
13.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскопульт KRAFTOOL AirKraft 06520-1.4 широко используется в автосервисах, ремонтных мастерских и на специализированных предприятиях. Работает по технологии HVLP, благодаря чему обеспечивает более эффективный перенос ЛКМ на поверхность (до 70%). Нижнее расположение бачка способствует лучшему обзору рабочей зоны. Дюза диаметром 1.4 мм является универсальной и подходит для различных лакокрасочных материалов. Краскопульт изготовлен из качественных и прочных материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Предусмотрена возможность регулировки формы факела: от круга до полосы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический KRAFTOOL AirKraft HVLP с нижним бачком, 1.4мм – стоимость товара 3200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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