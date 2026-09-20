Краскопульт сетевой DEKO DKSG500 (500 Вт, 800 мл)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568261
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х13
Вес, кг.
1.3
Описание товара Краскопульт сетевой DEKO DKSG500 (500 Вт, 800 мл)
Краскопульт сетевой DEKO DKSG500 используется для обработки поверхности водно-меловыми и водно-известковыми составами при строительно-отделочных работах, при опрыскивании и побелке садов, дезинфекции помещений.
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Краскопульт сетевой DEKO DKSG500 используется для обработки поверхности водно-меловыми и водно-известковыми составами при строительно-отделочных работах, при опрыскивании и побелке садов, дезинфекции помещений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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