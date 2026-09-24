Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 658310
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Загружаем...
3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364)
Краскораспылитель STELS AS 702 НP 57364 используется для нанесения на поверхность декоративных покрытий. Его конструкция подразумевает нижнее расположение бачка, вмещающего в себя до 1 литра краски. Корпус инструмента выполнен из качественного металла и имеет полированное хромовое покрытие, что увеличивает срок его службы.
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Страна производитель
Китай
Краскораспылитель STELS AS 702 НP 57364 используется для нанесения на поверхность декоративных покрытий. Его конструкция подразумевает нижнее расположение бачка, вмещающего в себя до 1 литра краски. Корпус инструмента выполнен из качественного металла и имеет полированное хромовое покрытие, что увеличивает срок его службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель AS 702 НP профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,8 мм и 2,0 мм Stels (57364) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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