Краскораспылитель AG 801 HVLP, гравитационный, сопло 1,5мм и 1,8 мм Stels (57360)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 658305
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2 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель AG 801 HVLP, гравитационный, сопло 1,5мм и 1,8 мм Stels (57360)
Гравитационный краскораспылитель Stels AG 801 HVLP 57360 с соплами диаметром 1,5 и 1,8 мм предназначен для равномерного окрашивания поверхностей практически любым из представленных на рынке лакокрасочных материалов — от легкого автомобильного до тяжелого строительного. Он найдет применение в быту, гаражах, автосервисах, на стройках и частных мастерских. Технология HVLP «Высокий объем/низкое давление» обеспечивает разницу между входным и выходным давлением 2/0,7 бар.
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Гравитационный краскораспылитель Stels AG 801 HVLP 57360 с соплами диаметром 1,5 и 1,8 мм предназначен для равномерного окрашивания поверхностей практически любым из представленных на рынке лакокрасочных материалов — от легкого автомобильного до тяжелого строительного. Он найдет применение в быту, гаражах, автосервисах, на стройках и частных мастерских. Технология HVLP «Высокий объем/низкое давление» обеспечивает разницу между входным и выходным давлением 2/0,7 бар.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель AG 801 HVLP, гравитационный, сопло 1,5мм и 1,8 мм Stels (57360) - стоимость товара 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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