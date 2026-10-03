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Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120

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Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 5
Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 6
Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 7
Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 8
Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 9
Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 1
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 2
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 3
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 4
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 5
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 6
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 7
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 8
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 9
  • Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120
2 390 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
120
Емкость бака
0.8
Производительность
0.3
Ширина, см
11
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х12
Вес, кг.
1.88

Описание товара Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120

дла нанесения краски, лака



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Отзывы о товаре Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
120
Емкость бака
0.8
Производительность
0.3
Ширина, см
11
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
дла нанесения краски, лака


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель Зубр ЗКПЭ-120 - купить по цене 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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