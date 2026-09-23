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Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Москве
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Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм

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Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм
2 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Ширина, см
11.2
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х11
Вес, кг.
1.03

Описание товара Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм

Краскопульт пневматический STAYER 06477-1.4, предназначен для выполнения окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Совместим с бытовыми компрессорами среднего уровня с невысокими рабочими характеристиками. Быстрое и удобное подключение пистолета к пневматическому шлангу. Нижнее расположение бачка позволяет прервать работу и поставить пистолет на поверхность. Объем бачка 1 л обеспечивает длительную работу на одной заправке. Отлично лежит в руке за счет эргономичной формы пистолета. Благодаря регулировкам формы факела и хода курка краскопульт делает работу маляра более комфортной. Использование данного пистолета позволяет получить однородный факел идеальной формы. ЛКМ ложится легко и равномерно.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
4
Ширина, см
11.2
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт пневматический STAYER 06477-1.4, предназначен для выполнения окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Совместим с бытовыми компрессорами среднего уровня с невысокими рабочими характеристиками. Быстрое и удобное подключение пистолета к пневматическому шлангу. Нижнее расположение бачка позволяет прервать работу и поставить пистолет на поверхность. Объем бачка 1 л обеспечивает длительную работу на одной заправке. Отлично лежит в руке за счет эргономичной формы пистолета. Благодаря регулировкам формы факела и хода курка краскопульт делает работу маляра более комфортной. Использование данного пистолета позволяет получить однородный факел идеальной формы. ЛКМ ложится легко и равномерно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм - по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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