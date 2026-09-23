Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм
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Характеристики
Описание товара Краскопульт пневматический STAYER AirPro S EA с нижним бачком, 1.4мм
Краскопульт пневматический STAYER 06477-1.4, предназначен для выполнения окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Совместим с бытовыми компрессорами среднего уровня с невысокими рабочими характеристиками. Быстрое и удобное подключение пистолета к пневматическому шлангу. Нижнее расположение бачка позволяет прервать работу и поставить пистолет на поверхность. Объем бачка 1 л обеспечивает длительную работу на одной заправке. Отлично лежит в руке за счет эргономичной формы пистолета. Благодаря регулировкам формы факела и хода курка краскопульт делает работу маляра более комфортной. Использование данного пистолета позволяет получить однородный факел идеальной формы. ЛКМ ложится легко и равномерно.
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