Краскопульт электрический Patriot SG 110 170303500
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182032
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
110
Емкость бака
0.8
Производительность
0.3
Ширина, см
26
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х12
Вес, кг.
2
Описание товара Краскопульт электрический Patriot SG 110 170303500
Электрический краскораспылитель SG 110 предназначен для ручного распыления различных жидкостей на небольшой площади поверхности. Обеспечивает высокую точность распыления и экономичный расход краски. Эргономичен и компактен, но при этом он очень производителен благодаря баку объемом 0.8 литра, позволяющему выполнять большой объем работ. Позволяет распылять вязкие материалы и прокрашивать труднодоступные места благодаря гибкому удлинителю, входящему в комплект.
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
110
Емкость бака
0.8
Производительность
0.3
Ширина, см
26
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Электрический краскораспылитель SG 110 предназначен для ручного распыления различных жидкостей на небольшой площади поверхности. Обеспечивает высокую точность распыления и экономичный расход краски. Эргономичен и компактен, но при этом он очень производителен благодаря баку объемом 0.8 литра, позволяющему выполнять большой объем работ. Позволяет распылять вязкие материалы и прокрашивать труднодоступные места благодаря гибкому удлинителю, входящему в комплект.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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